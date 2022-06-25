14 رحلة يومية إضافية لـ«العربية للطيران» تنقل جماهير المونديال

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة العربية للطيران عن إضافة 14 رحلة متواصلة يومياً بين مطار الشارقة الدولي ومطار حمد الدولي في الدوحة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل، لنقل جماهير مونديال 2022، وستكون الرحلات متاحة لحاملي تذاكر المباريات ويسمح لكل مسافر باصطحاب حقيبة بوزن 10 كغم، مع ضرورة التسجيل للحصول على بطاقة «هيّا» عبر موقع الشركة الإلكتروني ليتمكنوا من دخول قطر، والاستفادة من خدمة المواصلات المجانية المباشرة من وإلى الملاعب.

وقال عادل عبد الله علي، الرئيس التنفيذي للشركة : رحلاتنا اليومية بين الشارقة والدوحة خلال المونديال، تتيح للمشجعين الوصول في الوقت المناسب للمباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز