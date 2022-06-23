طاقم الإمارات التحكيمي يجتاز اختبارات اللياقة البدنية لمونديال 2022

المصدر: وام

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اجتاز طاقمنا المونديالي المكون من، محمد عبدالله حسن "حكم ساحة"، ومحمد أحمد يوسف "مساعد أول"، وحسن المهري "مساعد ثان" بنجاح، اختبارات اللياقة البدنية التي أجرتها إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن "سيمنار" الفيفا الذي عقد في إسبانيا، خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد نظم "سيمنار" للحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس العالم - قطر 2022، والذي تضمن تدريبات عملية يومية مُكثفة للحكام خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فيما عُقدت محاضرات نظرية خلال فترة الظهيرة تم خلالها مناقشة مجموعة من الحالات التحكيمية لمباريات من مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

شهد برنامج "السيمنار " اختبارات لياقة بدنية لحكام الساحة أمس الأول "الثلاثاء"، بينما أختُبر الحكام المساعدون أمس "الأربعاء" في اليوم الختامي للسيمنار.

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