بيع 1.2 مليون تذكرة لمونديال قطر 2022

المصدر: (الدوحة - أ ف ب )

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تم بيع نحو 1.2 مليون تذكرة، لحضور مباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم، بعد فترة البيع الثانية، بحسب ما أعلن أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة، حسن الذوادي، خلال منتدى قطر الاقتصادي، أمس. وقال الذوادي: هناك طلب قياسي لتذاكر البطولة العالمية، المقامة مرة كل أربع سنوات، وأضاف: أعتقد أنه تم شراء نحو 1.2 مليون تذكرة، وهذا يعني أن الناس تشتري، ومتحمسة للقدوم إلى قطر، لا شك في ذلك.

على جانب آخر، أوضح منظمو كأس العالم الأولى في منطقة الشرق الأوسط، المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر، تلقي 40 مليون طلب، 17 مليوناً في فترة البيع الأول، و23 مليوناً في الثانية. وحدّد فيفا أسعاراً تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولاراً للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب، إلى 69 دولاراً، غير أن تذكرة المباراة النهائية، قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.

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