تعرف على قائمة المدن والملاعب المضيفة لمونديال 2026

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

في ما يلي قائمة المدن والملاعب التي تستضيف مباريات مونديال 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة:



- كندافانكوفر (بي سي بلايس)

تورنتو (بي أم أو فيلد)



- الولايات المتحدةسياتل (لومن فيلد)

سان فرانسيسكو (استاد ليفي)

لوس أنجليس (استاد سوفي)

كانساس سيتي (استاد أرّوهيد)

دالاس (استاد إيه تي أند تي)

أتلانتا (استاد مرسيدس بنز)

هيوستن (استاد إن آر جي)

بوسطن (استاد جيليت)

فيلادلفيا (استاد لينكولن فاينانشال)

ميامي (استاد هارد روك)

نيويورك (استاد ميتلايف)



- المكسيكغوادالاخارا (استاد أكرون)

مكسيكو سيتي (استاد أزتيكا)

مونتيري (استاد بي بي في إيه)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز