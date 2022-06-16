788 مليون متابعة للتصفيات الآسيوية النهائية لمونديال 2022

المصدر: دبي - البيان

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نجح الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، في تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة، من خلال رصد أكثر من 788 مليون متابعة عبر القنوات الرقمية المختلفة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأقيمت منافسات الدور النهائي من 10 جولات، خلال الفترة من 2 سبتمبر 2021 ولغاية 29 مارس 2022، إلى جانب مباراة الملحق الآسيوي، والتي جمعت الأسبوع الماضي بين أستراليا والإمارات، وفازت أستراليا 2-1.

وتنافس 12 منتخباً في الدور النهائي، من خلال 61 مباراة، ونجحت في ختامها منتخبات السعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية، في حجز بطاقات التأهل المباشر، قبل أن ينضم إليها منتخب أستراليا، عبر الملحق العالمي، لتسجل قارة آسيا رقماً قياسياً، يتمثل بحضور 6 منتخبات آسيوية، من بينها منتخب قطر المضيف.

وكانت جائحة كوفيد 19، قد تسببت بتأجيل مباريات التصفيات الآسيوية أكثر من مرة، ولكن رغم ذلك، نجحت هذه التصفيات في تحقيق أرقام غير مسبوقة في التفاعل الجماهيري.

ومع تسجيل 788 مليون متابعة، فقد حققت هذه النسخة من التصفيات، ارتفاعاً بنسبة 2108 %، مقارنة بالنسخة السابقة من التصفيات، والتي أقيمت على مدار عامي 2016 و2017، وفي ذات الوقت، سجل التفاعل مع قنوات التواصل الاجتماعي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نمواً بنسبة 2350 %، من 2.8 مليون إلى 70 مليوناً.

صدارة

وبرزت في رأس قائمة أرقام المتابعة، قناتا يوتيوب وإنستغرام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث شهدت قناة يوتيوب تسجيل 290.9 مليون متابعة، مقابل 212.3 مليون متابعة لحساب إنستغرام، في حين سجلت حسابات الاتحاد على تويتر 46.3 مليون متابعة، وعلى فيسبوك 142 مليون متابعة.

وشهدت قناة يوتيوب أيضاً تسجيل ارتفاعاً قياسياً، وصل إلى نسبة 12,530 % في مشاهدة مقاطع الفيديو، حيث ارتفعت الأرقام من مليون مشاهدة عامي 2016 و2017، إلى 134.6 % مليون مشاهدة في التصفيات الحالية، وتم تسجيل مليوني ساعة مشاهدة.

وساهم استحداث منصات متعددة اللغات، في تحقيق هذه الزيادة، حيث حققت القنوات الجديدة باللغة الصينية، أكثر من 100 مليون متابعة عبر منصات ويبو وتوتاريو ودوين، والتي جمعت 42.6 و18.2 و35.4 مليون متابعة على التوالي.

أما الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مصدر المعلومات الأكثر موثوقية لأخبار كرة القدم الآسيوية، فحقق زيادة واضحة، بلغت بنسبة 155 % في قراءة الصفحات، و136 % في عدد الزوار.

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