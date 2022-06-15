«ريدماين» يُنقذ أستراليا من سيناريو «أبو جبل» (فيديو)

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أنقذ أندرو ريدماين حارس مرمى أستراليا منتخب بلاده من فخ نظيره حارس مرمى البيرو بيدرو غاليسي، بإبطال مفعول السيناريو المعروف والمرتبط بحارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل، الذي اعتمده في نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بكتابة طريقة تسديد لاعبي المنافسين أثناء تنفيذ ركلات الترجيح على زجاجة المياه.

وكانت أستراليا حجزت مقعدها في كأس العالم 2022 بفوزها، على بيرو بركلات الترجيح 4/5 بفضل أندرو ريدماين الذي أوقف ركلة الجزاء الحاسمة من أليكس فاليرا، ليرتدي ثوب البطل ويتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم لاتخاذه أسلوباً غير تقليدي بتقديم ما يشبه عروضاً بهلوانية راقصة على خط المرمى، لتشتيت تركيز اللاعبين قبل التسديد.

فطنة ريدمان

في تلك المباراة، تفطّن ريدماين إلى أن حارس مرمى البيرو بصدد استخدام حيلة أبوجبل في التصدي لركلات الترجيح، فعمد إلى تقليل فرصه في التصدي لها بعدما حرمه من ورقة الملاحظات بشأن الزوايا المفضلة للاعبي أستراليا الملفوفة على زجاجة المياه الخاصة به، إذ تمكن الحارس البيروفي بالفعل من التصدي للركلة الأولى التي نفذها مارتن بويل نجم أستراليا، بعد استعانته بتلك الورقة قبل أن يكتشفها ريدماين.

اكتشاف الحيلة

بحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن ريدماين اكتشف حيلة غاليسي وعمد إلى حرمانه من إحدى نقاط قوته في التصدي لركلات الترجيح، ونجح في خطف زجاجة ورقة التعليمات ورميها بعيداً، إذ يظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ريدماين وهو يراقب حارس المرمى البيروفي أثناء شرب الماء، ثم قام بأخذ زجاجة المياه ورميها خلف اللوحات الإعلانية!

خلف المرمى

وكتب أحد المشجعين على تويتر: «كنت في المباراة وأعتقد أنه قد تم التغاضي عن أن حارس بيرو لديه تعليمات مكتوبة على زجاجة المياه الخاصة به لركلات الجزاء»، في أول فرصة ألقى ريدماين بها في المدرجات خلف المرمى.

حارس بديل

اللافت أن جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا، استعان بخدمات ريدماين بدلاً من الحارس المخضرم مات رايان في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في مواجهة منتخب بيرو، ليتولى مهمة التصدي لركلات الترجيح.

#ريدماين يُنقذ #أستراليا من سيناريو #أبوجبل#البيان_الرياضي pic.twitter.com/5jhjUnJTwl

— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 15, 2022

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