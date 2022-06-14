سلمان بن إبراهيم يشيد بتأهل 6 منتخبات آسيوية للمونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بات منتخب أستراليا، سادس منتخبات قارة آسيا في نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات قطر المضيفة، والسعودية، اليابان، كوريا الجنوبية وإيران، وهو رقم قياسي تاريخي جديد للقارة في المونديال.

وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أستراليا على هذا الإنجاز الذي يحسب للقارة، بعدما حجز المنتخب الأسترالي مكانه في مونديال قطر 2022، بتخطي بيرو 5-4 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في الملحق العالمي أمس، بالتعادل السلبي على ملعب استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وقال الشيخ سلمان: «بالنيابة عن أسرة كرة القدم الآسيوية، أود أن أتقدم بالتهنئة لأستراليا على التأهل إلى مونديال قطر 2022، وفي الوقت نفسه، يجب أن نتوقف لحظة للتفكير والإقرار بالالتزام المذهل لجميع الاتحادات الأعضاء الـ 12 المشاركة الأخيرة في تصفيات آسيا للمونديال، والتي كان عليها تحمل تحديات كبيرة على مدار العامين ونصف العام الماضيين».

وأضاف: «أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن هذا هو حقاً وقت آسيا، وليس هناك طريقة أفضل للتأكيد على هذا الاحتفال من التأهل لتحقيق رقم قياسي، بمشاركة ستة منتخبات آسيوية في كأس العالم من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، لأول مرة في تاريخنا».

وتابع: «حددت رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي للكرة، والتي تم إطلاقها في قطر عام 2016، طموحاتنا لضمان نجاح كرة القدم الآسيوية في أكبر المراحل في العالم، والآن نعود إلى الدوحة بترقب كبير وآمال كبيرة في إظهار التقدم الذي لا يمكن إنكاره في القارة، وأتمنى لجميع فرقنا المؤهلة، كل النجاح في استعداداتها لجعل آسيا فخورة بما تحقق».

الجدير بالذكر، أن المنتخب الأسترالي، سيلعب في نهائيات المونديال ضمن المجموعة الرابعة، وتضم أيضاً كلاً من فرنسا حاملة اللقب، الدنمارك وتونس، بعدما تأهل إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، علماً أنه شارك للمرة الأولى في مونديال 1974، إلى جانب النسخ الأربع الأخيرة، وبلغ الدور الثاني مرة وحيدة في مونديال 2006.

وتدين أستراليا، المصنفة 42 عالمياً، بتأهلها إلى حارس مرماها البديل أندرو ريدماين، والذي تصدى للركلة الترجيحية السادسة الحاسمة لأليكس فاليرا، بعدما دفع به مدرب أستراليا غراهام أرنولد، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، بدلاً من حارس مرمى ريال سوسييداد الإسباني ماثيو رايان.

وأربك ريدماين لاعبي البيرو بحركاته على خط المرمى، وساعده القائم الأيمن في رد الركلة الثالثة التي انبرى لها مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني لويس أدفينكولا، قبل أن يتصدى للركلة السادسة، فيما استهلت أستراليا ركلات الترجيح بإهدار الركلة الأولى عبر لاعب وسط الفيصلي السعودي مارتن بويل، والذي كان أحد أفضل اللاعبين في المباراة.

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