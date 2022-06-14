أستراليا تتأهل لكأس العالم بعد فوزها على بيرو بركلات الترجيح

المصدر: د ب ا

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تأهل المنتخب الأسترالي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، وذلك بعد فوزه في المباراة الفاصلة المؤهلة للبطولة على بيرو 5 / 4 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ونجح المنتخب الأسترالي في بلوغ النهائيات للمرة الخامسة على التوالي والسادسة في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 1974، قبل أن يشارك في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأسترالي، والتي استعان فيها بالحارس البديل أندرو ريدماين الذي نجح في التصدي للضربة الأخيرة التي منحت منتخب بلاده التأهل.

وسيتواجد المنتخب الأسترالي في المجموعة الرابعة بالمونديال، والتي تضم إلى جانبه منتخب فرنسا، حامل اللقب، والدنمارك وتونس.

ومر الشوط الأول من المباراة بدون أي فرص حقيقية، وكان الحذر هو السمة السائدة في أسلوب لعب الفريقين، بالنظر إلى طبيعة المباراة والمنافسة على بطاقة العبور لكأس العالم.

ورغم التفوق النسبي للمنتخب البيروفي في الشوط الأول، مع محاولات من جانب أستراليا، إلا أن ذلك لم ينتج عنه خطورة على مرمى كل من ماتيو ريان حارس المنتخب الأسترالي وجاليس حارس مرمى بيرو.

ومع بداية الشوط الثاني، بادر المنتخب الأسترالي إلى الهجوم، محاولا هز شباك جاليس، لكن الأخير تألق في التصدي لمحاولات الهجوم الأسترالي بقيادة ميتشيل ديوك.

على الجانب الآخر لم يشكل المنتخب البيروفي الكثير من الخطورة على مرمى أستراليا، رغم المحاولات العديدة لأندريه كاريلو والمهاجم جيانلوكا لابادولا.

وبعد نهاية الشوطين الأول والثاني بالتعادل السلبي، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين، لم يشهدا أي جديد على مستوى النتيجة، ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح.

وكان المنتخب الأسترالي، قد استعان بالحارس البديل أندرو ريد ماين، بدلا من الأساسي مات ريان، ليتم الاستعانة به في ضربات الترجيح.

وفي ضربات الترجيح، سجل للمنتخب الأسترالي كل من آرون موي وجودوين وهروستيتش وماكلارين ومبابل وأهدر مارتن بويل، فيما سجل لبيرو كل من جيانلوكا لابادولا وكالينس وتابيا وفلوريس، وأضاع كل من أدفينكولا وفاليرا، لينجح المنتخب الأسترالي في الفوز بها بنتيجة 5 /4.

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