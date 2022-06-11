رايان حارس أستراليا: أبقينا حارب هادئاً نسبياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كانت هناك احتفالات على أرض الملعب، وفي جميع أنحاء أستراليا عندما تغلب منتخبهم على الإمارات يوم الثلاثاء الماضي، في الملحق الآسيوي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وعلى الرغم من أفراح النصر، قال حارس مرمى المنتخب الأسترالي مات رايان، إنه وزملاءه لم ينجرفوا للاحتفال، وأشاد إلى الأشخاص أصحاب الفضل في هذا الفوز، والتأهل للقاء منتخب بيرو بعد غدٍ الاثنين، في الملحق العالمي للمونديال.

وتحدث رايان لموقع «سوكروس» الأسترالي، عن مشوار منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية للمونديال وصولاً للملحق العالمي، وقال: «كانت حملة التصفيات حتى الآن مليئة بالحيوية في أحسن الأحوال، وشهدت بداية رائعة لمنتخبات بعدد قياسي من الانتصارات المتتالية، قبل دخول فيروس كورونا، لتتحول بعدها المهمة إلى ماراثون حقيقي».

وأضاف: «أدى عدم توفر اللاعب والمدرب لأسباب مختلفة من عزل كوفيد 19، إلى الوقوع في عواصف ثلجية، إلى بعض النتائج المؤسفة، وفي الواقع، كان الانتصار على الإمارات هو الأول لنا منذ 8 أكتوبر 2021، وهي نهاية الفترة التي حقق فيها المنتخب الأسترالي انتصارات متتالية».

وقال رايان: «كان التحليل الذي أجراه طاقم التدريب جيداً في تحديد ما هو مطلوب من أجل أن نكون ناجحين ونتقدم إلى الملحق العالمي، وهذا فضل لهم، لأنهم قدموا لنا خطة لعب أردنا الالتزام بها، وتمكنا من التمسك بذلك من أجل تحقيق الفوز».

وأوضح: «كان علينا توخي الحذر لأن لدى الإمارات بعض اللاعبين الأسرع، وخاصة حارب سهيل الجناح الأيسر، وكنا نعلم أنه من نوع اللاعبين السريعين للغاية، ويعيش حالة جيدة، وسجل هدفًا جميلاً ضد كوريا الجنوبية، وكنا نعلم مكامن خطورة الإمارات، ونجحت خطتنا في اللعب، وفي إبقاء حارب هادئًا نسبيًا، حتى عندما قام بتبديل الجوانب، وتمكنا من التغلب على التحدي».

وأكمل: «وجود مدربنا غراهام أرنولد مرة أخرى، كان أمرًا أساسيًا لاستعدادنا، وفي المعسكرين الأخيرين كان لديه كوفيد، ولم يكن هنا، ولكن مع وجوده هذه المرة، وخوض مباراة ودية ضد الأردن، ساعدت كثيرًا».

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