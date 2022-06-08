راشد بن حميد: منتخبنا الوطني سيبقى أهم أولويات مجلس إدارة الاتحاد

المصدر: وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكل عناصر المنتخب الوطني اجتهدوا وعملوا بجد خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق هدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكن التوفيق لم يحالفهم.

وقال الشيخ راشد في تصريحات له اليوم : "يسرني أن أشكر الجميع على عطائهم والتزامهم وعملهم المتواصل، والشكر موصول لشركائنا، وجمهور الكرة الإماراتية الذي كان عند حسن الظن به ووقف خلف المنتخب في كل المراحل".

و توجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى اللاعبين على الأداء الطيب الذي قدموه أمام استراليا، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل، بالمزيد من العطاء والعمل والمتابعة، وأشار إلى أن اتحاد الكرة سيواصل دعمه للمنتخب الوطني من أجل بلوغ أهدافه وتحقيق طموحات جماهيره في المستقبل.

وقال رئيس اتحاد الكرة :" المنتخب الوطني سيبقى أهم أولويات مجلس الإدارة في الفترة المقبلة كما كان في السابق، وسنعمل على مواصلة التطوير وتوفير كل الأسباب التي تساعد على النجاح، ونشكر إدارات الأندية على تعاونها ودعمها للمنتخب الوطني خلال تجمعاته الداخلية والخارجية، لأن التعاون هو الطريق الصحيح للارتقاء بالكرة الإماراتية، ووضعها في الصفوف الأمامية".

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