نهاية حلم الإمارات في مونديال 2022 بالخسارة أمام استراليا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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انتهى حلم منتخب الإمارات، في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، بالخسارة من منتخب أستراليا 1-2 مساء اليوم، في مباراتهما على ملعب إستاد أحمد بن علي في الدوحة، ضمن الملحق الآسيوي من التصفيات، وافتتح جاكسون إرفاين التسجيل لأستراليا في الدقيقة 53، وتعادل للإمارات كايو كانيدو في الدقيقة 57، قبل أن يسجل أيدين هيروستيتش في الدقيقة 85.

وتأهلت أستراليا لخوض مباراة الملحق العالمي أمام بيرو، صاحبة المركز الخامسة في تصفيات أمريكا الجنوبية، وتقام المباراة يوم الاثنين المقبل، على ملعب إستاد أحمد بن علي أيضاً، وينتقل الفائز من الملحق العالمي للعب في نهائيات المونديال ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضاً كل من فرنسا، حاملة اللقب، والدنمارك وتونس.

وقدم المنتخب الوطني الإماراتي، أداءً قوياً ومتوازناً في الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على مرمى المنافس، وتناقل لاعبوه الكرة بثقة وقادرات فنية عالية، وأحرجوا المنتخب الأسترالي لفترات طويلة من المباراة، مع الاعتماد على الاختراقات السريعة لدفاعات أستراليا.

ولاحت الخطورة الأولى في المباراة من قبل منتخبنا الوطني، عندما استلم حارب سهيل في الدقيقة 19، تمريرة من عبد الله رمضان، واخترق من الجانب الأيمن، واختار التسديد عن تمرير كرة عرضية، لترتد الكرة من جسد حارس أستراليا ماثيو رايان، وأكمل الدفاع إبعادها.

وتصدى حارس أستراليا مجدداً في الدقيقة 35، لكرة أخرى من حارب سهيل، في مواجهة مباشرة، ليضيع هدف مؤكد من المنتخب الإماراتي، فيما لم تكن هناك أي فرصة حقيقة للمنتخب الأسترالي، والذي لم يشكل أدنى خطورة على "الأبيض" حتى أن الركلة الركنية الأولى للفريق جاءت في الدقيقة 40، ولم تستغل لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وأزداد ضغط "الأبيض" في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وكرر حارب انطلاقتها الخطيرة، وراوغ وسدد كرة أرضية قوية، تألق رايان الحارس الأسترالي في التصدي لها في الدقيقة 49، وتمكن المنتخب الأسترالي، من تسجيل هدفاً في الدقيقة 53، من هجمة سريعة وعرضية أرضية وضعها جاكسون إرفاين في المرمى الإماراتي.

ونجح "الأبيض" في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 57، بعد هجمة سريعة من الجانب الأيمن، وعرضية مثالية من حارب سهيل، ارتبك دفاع أستراليا في التعامل معها، لتصل الكرة إلى كايو كانيدو، والذي سددها قوية في سقف مرمى الحارس رايان، لتشتعل بعدها أجواء المباراة، بحماس جماهيري إماراتي كبير من مدرجات الملعب.

وأضاع جريغ غودوين يضيع فرصة خطيرة لأستراليا في الدقيقة 62، بعد كرة عرضية لعبت وسط غياب كامل للتركيز من مدافعي الإمارات، وسددها اللاعب الأسترالي بعيدة عن المرمى، وهو على بعد خطوات قليلة، وتطور بعدها الأداء الهجومي الأسترالي قليلاً، مع تراجع بدني من لاعبي منتخبنا الوطني، وأضاع مارتن بويل، فرصة لأستراليا في الدقيقة 72.

وأجرى مدرب منتخبنا الوطني، تغييران بنزول يحيى نادر وعلي صالح، وخروج علي مبخوت وعبد الله رمضان في الدقيقة 75، في محاولة لاستعادة السيطرة على المباراة، مع تحسن مستوى أستراليا، وسيطرتها على مجريات اللقاء، وتصدى خالد عيسى حارس منتخبنا، لتسديدة استرالية مفاجأة وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 80.

وأسفر الضغط الأسترالي، عن هدف ثاني في الدقيقة 85، بتسديدة قوية من أيدين هيروستيتش، واصطدمت بطريقها بالمدافع الإماراتي علي سالمين وسكنت المرمى، ووضح الفارق البدني الكبير بين لاعبي المنتخبين في الدقائق الأخيرة، والتي حافظ فيها المنتخب الأسترالي على تفوقه ليتأهل إلى الملحق العالمي.

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