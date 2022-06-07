نهاية الشوط الأول من مباراة الإمارات وأستراليا بالتعادل السلبي

المصدر: البيان

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تعادل منتخب الإمارات سلبياً مع نظيره الأسترالي في الشوط الأول من مباراة الفريقين المقامة حالياً على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وقدم منتخب الإمارات آداء متوازنا أول 5 دقائق، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق حارب سهيل إلا أن يقظة حارس استراليا حالت دون تسجيل المنتخب الإماراتي هدفه الأول.

وضاعت من الأبيض الإماراتي جملة من الفرص الخطرة أمام مرمى نظيره الاسترالي لكنها لم تثمر عن شئ، مقابل آداء حذراً من نظيره الأسترالي لتنتهي الحصة الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسبق أن تواجه المنتخبان الإماراتي والأسترالي، 6 مرات، ما بين مباريات ودية ورسمية، وفاز المنتخب الأسترالي ب3 مباريات، وتعادلا في مباراتين، وفاز المنتخب الإماراتي، في مباراة واحدة.

وانتهت أول مواجهتين بين المنتخبين الإماراتي والأسترالي بالتعادل السلبي يومي 5 نوفمبر2011، و10 أكتوبر 2014، وجرت المباراتين في إطار ودي.

وتحمل مباراة الامارات وأستراليا الرقم 7 في تاريخ مواجهات المنتخبين منذ انضمام أستراليا إلى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم رسميا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الأول من يناير عام 2006.

وضمت التشكيلة الرسمية لمنتخب الإمارات كلا من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع وليد عباس ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني، وفي الوسط علي سالمين وعبد الله رمضان وعبد الله حمد وحارب عبد الله، وفي المقدمة كايو كانيدو وعلي مبخوت.

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