بث مباشر لمواجهة الإمارات واستراليا

المصدر: البيان

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يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الأسترالي، اليوم الثلاثاء، في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب الإمارات احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية برصيد 12 نقطة، خلف منتخبي إيران وكوريا الجنوبية اللذين تأهلا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسبق أن تواجه المنتخبان الإماراتي والأسترالي، 6 مرات، ما بين مباريات ودية ورسمية، وفاز المنتخب الأسترالي ب3 مباريات، وتعادلا في مباراتين، وفاز المنتخب الإماراتي، في مباراة واحدة.

وانتهت أول مواجهتين بين المنتخبين الإماراتي والأسترالي بالتعادل السلبي يومي 5 نوفمبر2011، و10 أكتوبر 2014، وجرت المباراتين في إطار ودي.

وتحمل مباراة الامارات وأستراليا مساء اليوم، في الملحق الآسيوي، الرقم 7 في تاريخ مواجهات المنتخبين منذ انضمام أستراليا إلى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم رسميا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الأول من يناير عام 2006.

وضمت التشكيلة الرسمية لمنتخب الإمارات كلا من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع وليد عباس ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني، وفي الوسط علي سالمين وعبد الله رمضان وعبد الله حمد وحارب عبد الله، وفي المقدمة كايو كانيدو وعلي مبخوت.

رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني:

خضنا فترة الاستعداد بجدية تامة ونسعى للعودة بالفرحة إلى الشعب الإماراتي#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/Ih7TlkQ5Gh — البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022

الشوط الأول

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