بث مباشر لمواجهة الإمارات واستراليا
يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الأسترالي، اليوم الثلاثاء، في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي لبطولة كأس العالم 2022.
وكان منتخب الإمارات احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية برصيد 12 نقطة، خلف منتخبي إيران وكوريا الجنوبية اللذين تأهلا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وسبق أن تواجه المنتخبان الإماراتي والأسترالي، 6 مرات، ما بين مباريات ودية ورسمية، وفاز المنتخب الأسترالي ب3 مباريات، وتعادلا في مباراتين، وفاز المنتخب الإماراتي، في مباراة واحدة.
وانتهت أول مواجهتين بين المنتخبين الإماراتي والأسترالي بالتعادل السلبي يومي 5 نوفمبر2011، و10 أكتوبر 2014، وجرت المباراتين في إطار ودي.
وتحمل مباراة الامارات وأستراليا مساء اليوم، في الملحق الآسيوي، الرقم 7 في تاريخ مواجهات المنتخبين منذ انضمام أستراليا إلى الاتحاد الاسيوي لكرة القدم رسميا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الأول من يناير عام 2006.
وضمت التشكيلة الرسمية لمنتخب الإمارات كلا من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع وليد عباس ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني، وفي الوسط علي سالمين وعبد الله رمضان وعبد الله حمد وحارب عبد الله، وفي المقدمة كايو كانيدو وعلي مبخوت.
التشكيل الرسمي لمنتخب #الإمارات في مواجهة #استراليا#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#الملحق_الآسيوي#كأس_العالم#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/AZzJlXzvBZ— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
تشكيلة #استراليا لمواجهة #الإمارات في الملحق الآسيوي لكأس العالم 2022.#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/c5Av8CX8JU— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
من وصول نجوم " #الأبيض" إلى إستاد أحمد بن علي#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/TjoEFrq5z7— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
#منتخب_الامارات يجري الإحماء على ملعب المباراة قبل لقاء #أستراليا في الملحق الآسيوي#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/qfKWqqYqqL— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني:— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
خضنا فترة الاستعداد بجدية تامة ونسعى للعودة بالفرحة إلى الشعب الإماراتي#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/Ih7TlkQ5Gh
جماهير #الإمارات_أستراليا في مدرجات ملعب أحمد بن علي#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/QMUYn65hMP— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
جماهير "الأبيض" على أهبة الاستعداد لضربة البداية#الإمارات - #استراليا#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/L5eRH9OhX3— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
لاعبو "الأبيض" في كامل الجاهزية لصافرة البداية 💪#الإمارات - #استراليا— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
بالتوفيق لـ #الأبيض 🇦🇪#منتخب_الإمارات#البيان_الرياضي pic.twitter.com/vQ2BxlSeHN
نزول لاعبو الإمارات وأستراليا إلى أرض الملعب استعداداً لمباراة الملحق الآسيوي لكأس العالم 2022.#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/6p9ESVwSSq— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
الشوط الأول
انطلاق مباراة الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي لكأس العالم 2022#الإمارات: 0 #استراليا:0 #منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
أداء متوازن من المنتخب الإماراتي أمام نظيره الأسترالي أول 5 دقائق من الملحق الآسيوي.#الإمارات: 0 #استراليا:0 #منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
ركنية أولى للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 8.#الإمارات: 0 #استراليا:0 #منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
أداء جيد للمنتخب الإماراتي أول 10 دقائق ولا تزال الخطورة غائبة على المرميين#الإمارات: 0 #استراليا:0 #منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
15 دقيقة#الإمارات: 0 #استراليا:0 #منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي pic.twitter.com/65jp5XUmDC— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
استحواذ استرالي بنسبة 57% مقابل 43% للمنتخب الإماراتي بعد مرور 15 دقيقة من الملحق الآسيوي.#الإمارات: 0 #استراليا:0 #منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
حارس #استراليا يتصدى لفرصة خطيرة في الدقيقة 19 من قدم حارب سهيل.— البيان الرياضي (@AlBayanSports) June 7, 2022
الإمارات 0
أستراليا 0#منتخب_الإمارات#الإمارات_أستراليا#كأس_العالم_2022#البيان_الرياضي