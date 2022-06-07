التشكيلة الرسمية لمنتخب الإمارات في مواجهة استراليا

المصدر: البيان

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يلتقي منتخبنا الوطني الإمارات مع نظيره الأسترالي، اليوم الثلاثاء، في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل للملحق النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب الإمارات احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية برصيد 12 نقطة، خلف منتخبي إيران وكوريا الجنوبية اللذين تأهلا مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة الإمارات وأستراليا، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الإمارات وأستراليا، على قنوات أبوظبي الرياضية (آسيا) ودبي الرياضية (آسيا) من داخل دولة الإمارات، وقناة الكأس الرياضية 5، وبي إن سبورت آسيا "beIN Sports AFC"، كما سيتم بث المباراة إلكترونياً عبر تطبيق "ستارز بلاي".

التشكيلة الرسمية

وضمت التشكيلة الرسمية كلا من خالد عيسى في حراسة المرمى، وفي الدفاع وليد عباس ومحمد العطاس وخليفة الحمادي وخالد الظنحاني، وفي الوسط علي سالمين وعبد الله رمضان وعبد الله حمد وحارب عبد الله، وفي المقدمة كايو كانيدو وعلي مبخوت.

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