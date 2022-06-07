في قمة الليلة..فوارق رقمية غير مؤثرة بين منتخبي الإمارات واستراليا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توجد فوارق رقمية بين المنتخبين الإماراتي والأسترالي، قبل مباراتهما مساء اليوم، في تحدي الملحق الآسيوي، والمؤهل للفائز للقاء منتخب بيرو يوم 13 يونيو الجاري، في الملحق العالمي لكأس العالم في قطر 2022.

وتلك الفوارق غير مؤثرة على مجريات المباريات، والتي يتحكم في سيرها أداء اللاعبين أنفسهم ومدى رغبتهم في تحقيق النصر على أرض الملعب.

وعلى صعيد التصنيف العالمي الأخير الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يحتل المنتخب الوطني الإماراتي، الترتيب 68 على العالم برصيد 1357 نقطة، بينما يصنف المنتخب الأسترالي في الترتيب 42 على العالم بـ1462 نقطة.

في حين، تبلغ القيمة التسويقية للاعبي منتخبنا الوطني وفق موقع "ترانسفير ماركت" 18.25 مليون يورو، ومتوسط أعمارهم 26.7 سنة، مقابل قيمة تسويقية للاعبي 40.28 مليون يورو، ومتوسط أعمار لاعبيه 27.8 سنة.

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