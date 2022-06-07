17 درجة مئوية حرارة مواجهة الإمارات وأستراليا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يستضيف إستاد أحمد بن علي، مواجهة المنتخب الوطني الإماراتي ونظيره المنتخب الأسترالي في العاشرة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، في الملحق الآسيوي لكأس العالم.

ويقع إستاد أحمد بن علي، في مدينة الريان القطرية، وتصل سعته الإجمالية، إلى 40 ألف مشجع، باستخدام وحدات متحركة في تشكيل الجزء العلوي.

ويشارك الإستاد في استضافة مباريات دور المجموعات، والدور ثمن النهائي لكأس العالم في قطر 2022، ويعكس الثقافة القطرية من خلال واجهته الخارجية المتموجة.

وسيتم تخفيض عدد مقاعده إلى حوالي 20 ألف مقعد فقط بعد انتهاء المونديال، وسيتم منح المقاعد الإضافية لمشروعات تطوير كرة القدم حول العالم، مع العلم إنه تم استخدام مواد بناء وممارسات صديقة للبيئة في إنشاء الإستاد.

وتتميز ملاعب كأس العالم 2022، بأنها مكيفة، وتتراوح فيها درجة الحرارة داخل أرض الملعب ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية، وهي درجة حرارة مناسبة تماماً لتقديم كرة قدم قوية وجميلة.

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