منتخب بيرو يترقب منافسه بين الإمارات واستراليا في الملحق الآسيوي

المصدر: وام

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يعكف منتخب بيرو، في معسكره الخارجي بمدينة برشلونة الإسبانية، على متابعة المواجهة الحاسمة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، والتي ستجمع بين منتخبي الإمارات واستراليا مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، لمعرفة المنتخب الذي سيواجهه في الملحق العالمي المقرر له يوم 13 يونيو الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويستعد منتخب بيرو الذي حصل على المركز الخامس في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية /كونميبول/ المؤهلة للمونديال، لمواجهة الفائز من لقاء الملحق الآسيوي بين منتخبي الإمارات وأستراليا، لتحديد المتأهل للمونديال العالمي الكبير.

ويخوض ممثل امريكا الجنوبية، الذي حصل على المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية معسكراً خارجياً في مدينة برشلونة الإسبانية من يوم السبت قبل الماضي، لعب خلاله مباراة ودية أمام منتخب نيوزيلندا، يوم الأحد الماضي، وحقق الفوز بهدف وحيد في المباراة، التي أقيمت على ملعب /كورنيلا البرات/ بمدينة برشلونة الإسبانية، عن طريق جيانلوكا لابادولا، وسط حضور جماهير تجاوز الـ32 الف بيروفي دعموا منتخبهم في هذه المباراة الودية تحفيزاً له للتأهل للمونديال.

واستفاد منتخب بيرو من خوض مواجهة قوية أمام منتخب نيوزيلندا، بطل تصفيات اتحاد أوقيانوسيا، الذي يستعد بدوره لخوض مباراة أمام منتخب كوستاريكا، صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي /كونكاكاف/، في الملحق العالمي المؤهل أيضا للمونديال.

واحتل منتخب بيرو المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، بعد كل من البرازيل والأرجنتين وأوروجواي، والإكوادور، الذين حجزوا مقاعدهم مباشرة وتأهلوا لكأس العالم الذي سينطلق في نوفمبر المقبل.

ويسعى منتخب بيرو بقيادة المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة الماضية عام 2018، حيث سبق وأن تأهل إلى نهائيات كأس العالم 5 مرات اعوام 1930 و1970 و و1978 و 1982 و2018 ، وفي حالة تأهله هذه النسخة ستكون السادسة في تاريخه والثانية على التوالي لأول مرة.

ومن المقرر أن يواصل منتخب بيرو معسكره في مدينة برشلونة حتى يوم 10 يونيو الجاري، موعد سفره إلى الدوحة لخوض المواجهة الحاسمة يوم 13 من نفس الشهر أمام المنتخب المتأهل من الملحق الآسيوي من أجل التأهل للمونديال.

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