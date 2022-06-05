وليد عباس: سنقدم جهداً كبيراً من أجل إسعاد جمهورنا أمام استراليا

المصدر: البيان

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أكد وليد عباس، مدافع منتخب الإمارات ونادي شباب الأهلي، أن جميع لاعبي المنتخب على قلب رجل واحد، حيث لا صوت يعلو على صوت الاستعدادات والتحضير للمواجهة الاسترالية, الثلاثاء، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يتعامل معها جميع اللاعبين على أنها لقاء مصيري وحاسم .

وأضاف: "جميع لاعبي المنتخب على قدر التحدي، الكل يؤمن بقدرة الفريق على تقديم مباراة قوية أمام منافس قوي لا يستهان به، لكن "الأبيض" حصل على الدفعة المعنوية اللازمة بالعودة لسكة الانتصارات في ختام مشوار التصفيات أمام كوريا الجنوبية مارس الماضي، وبات الجميع يفكر في المواجهة المرتقبة أمام أستراليا على أنها نهائي كؤوس."

وعن الضغوط الخاصة بهذا النوع من المواجهات قال: "الثقة كبيرة في النفس، ولدينا لاعبون يمتلكون خبرات دولية كافية للتعامل مع أي ضغوط، خاصة أنها مواجهة متساوية لكلا الفريقين، فلا أفضلية لفريق على آخر، بل هي مجرد 90 دقيقة، يفوز فيها الأكثر قدرة على التعامل مع تلك الضغوط، والأكثر توفيقًا في استغلال الفرص، وأتمنى أن يوفق زملائي اللاعبون في ذلك".

وعن الدعم الجماهيري الكبير الذي ظهر عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وإعلان عدة شركات دعم انتقال الجماهير إلى الدوحة لتشجيع المنتخب، وتوفير تذاكر تصل إلى 5 آلاف تذكرة بالمجان لجماهير الإمارات، قال: "بالفعل.. دور جماهير المنتخب لا غنى عنه، نحن نتمنى أن نسعدهم ونحقق الفوز، وبالتأكيد حضورهم ومؤازرة المنتخب سيكون لهما فوائد عديدة، لاسيما من حيث بث الثقة في نفوس اللاعبين، لتقديم الأفضل داخل الملعب".

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