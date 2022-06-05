غداً .. الأبيض الإماراتي يؤدي تدريبه الختامي على ملعب أحمد بن علي بالدوحة

المصدر: البيان

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يؤدي منتخب الإمارات لكرة القدم، غدًا، تدريبه الأخير على ملعب ستاد أحمد بن علي بالدوحة بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعدادًا لمباراته أمام منتخب أستراليا، بعد غد، في مواجهة "الملحق الآسيوي"، المؤهل للملحق العالمي أمام منتخب بيرو يوم 13 الجاري، الذي يتأهل الفائز فيه إلى مونديال 2022.

ويُواصل المنتخب تدريباته وسط ارتفاع كبير في المعنويات، وتركيز وانضباط كبيرين من جميع عناصر المنتخب، ضمن قائمة الـ29 لاعبًا، الذين التحقوا بالتجمع الداخلي في دبي، أواخر مايو الماضي، قبل الانتقال إلى الدوحة مطلع يونيو الجاري، للانتظام في معسكر مغلق للتحضير للمباراة.

وكان وفدٌ من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد عقد اجتماعًا مع الجهاز الإداري لمنتخبنا الوطني، نوقشت فيه كافة الجوانب الخاصة بالمباراة المقررة إقامتها يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.

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