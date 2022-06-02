راشد بن حميد يُوفر طائرة خاصة لمشجعي الأبيض في مباراته أمام أستراليا

المصدر: البيان الرياضي

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وفر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم طائرة خاصة، لنقل الجماهير إلى العاصمة الدوحة ، وذلك دعماً للمنتخب في مباراته أمام نظيره المنتخب الأسترالي، وذلك على نفقته الخاصة، مؤازرةً للمنتخب في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2022 وذلك يوم الثلاثاء المقبل في استاد أحمد بن علي في الدوحة .

وتأتي المبادرة دعماً لنجوم المنتخب في مباراتهم الحاسمة، ومساندتهم بتواجد جمهور بلادهم، في مواجهة تحسم هوية المتأهل إلى مواجهة منتخب بيرو ضمن الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2022 .

وبإمكان الجماهير الراغبة بالسفر والتواجد خلف الأبيض التسجيل عبر المنصات الرسمية للاتحاد ، علماً أن موعد السفر إلى الدوحة سيكون بتاريخ 7 يونيو والعودة إلى البلاد بعد نهاية المباراة مباشرة .

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