الطنيجي يشيد بأجواء معسكر منتخب الإمارات بالدوحة

المصدر: البيان

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أشاد أحمد الطنيجي المشرف العام على منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، بأجواء الاستعدادات والتحضيرات، وبالحالة البدنية والفنية للاعبين، سواء في التجربة الودية الدولية التي حققت فوائد كبيرة أمام منتخب جامبيا قبل السفر إلى الدوحة، أو حتى خلال التدريبات اليومية.

مشيراً أن الأجواء كلها إيجابية في المعسكر هنا في الدوحة، واللاعبون في قمة التركيز، وروح التحدي موجودة لدى الجميع، وأملا في الحصول على الدعم الكامل من الجماهير في المدرجات خلال المباراة، حيث سينتظر المنتخب الأوفياء بالتأكيد لدعمه خلال المواجهة المرتقبة" .

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