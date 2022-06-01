بندر الأحبابي: جاهزون لمواجهة أستراليا

المصدر: البيان

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أكد بندر الأحبابي لاعب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، أن التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام منتخب استراليا في لقاء الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي، تسير بخطى مدروسة، مشيرا إلى أن كتيبة المنتخب مجهزة بشكل جيد، وقال" نحن نعد بالقتال في الملعب ، لأننا مازلنا نتمسك بأمل التأهل للملحق العالمي, ثم التأهل للمونديال، كما نحتاج لدعم عشاق الأبيض، حتى تكتمل الصورة ويؤدي كل فرد دوره، سواء داخل أو خارج الملعب" .

وتابع" المواجهة المنتظرة أمام استراليا صعبة بالتأكيد، لكنها ليست مستحيلة على رجال المنتخب، ولدينا ثقة في النفس، لكن وجود الجماهير خلف المنتخب سيكون تأثيره إيجابي على جميع اللاعبين" .

دعم الجمهور

وأكد عبدالله رمضان , لاعب منتخبنا الإمارات أن جميع لاعبي الأبيض باتوا في قمة الجاهزية للمرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 ولقاء منتخب استراليا يوم 7 الجاري بالدوحة، لافتا إلى أن ارتفاع المعنويات لدى جميع اللاعبين أصبح واضحاً، فهم يتمتعون بالروح القتالية العالية وبالطموح الكبير لإسعاد جماهير الكرة الإماراتية.

وأشار رمضان إلى أن المنتخب يحتاج لجماهيره الوفية في المدرجات يوم المباراة ، وقال" نحن اللاعبون سنقاتل في الملعب، ونعد بتقديم كل ما نستطيع داخل المستطيل الأخضر، من أجل الحصول على فرصتنا في التأهل للملحق العالمي وخوض مباراة أمام منتخب بيرو" .

وتابع" نعلم أن المواجهة المنتظرة أمام استراليا لن تكون سهلة، لكن نحن في انتظار الدعم والمساندة الكبيرة من جمهورنا, فحضوره يُعد أهم عوامل التحفيز، ويُسهم في رفع المعنويات وزيادة الطموح والحماس في نفوس اللاعبين خلال المباراة المقبلة" .

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