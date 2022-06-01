الأبيض الإماراتي يستعد لمواجهة أستراليا بمعنويات عالية

المصدر: البيان

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يُكثف منتخب الإمارات الأول لكرة القدم تحضيراته في معسكر الدوحة استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأسترالي يوم الثلاثاء المقبل باستاد أحمد بن علي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة ( العاشرة مساء بتوقيت الإمارات ) ، ضمن مواجهة الملحق الآسيوي، المؤهل للملحق العالمي أمام منتخب بيرو, و الذي بدوره يؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ويؤدي اللاعبون تدريباتهم وسط معنويات عالية، فهم يشعرون بمسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة من التصفيات، ويدركون متطلبات الفترة الحالية لتحقيق أهدافهم وطموحات الجماهير التي تعتبر "اللاعب رقم 1" في الملعب .

وتشهد تدريبات الأبيض الإماراتي في الدوحة حضور وتواجد حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية ، وأحمد الطنيجي المشرف العام على المنتخب الأول ، وعبدالله سالم بن طوق عضو اللجنة

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