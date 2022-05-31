فلاي دبي تفتح باب الحجز لرحلات "يوم المباراة" استعدادا لكأس العالم

المصدر: البيان

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أعلنت شركة فلاي دبي أن رحلات يوم المباراة، بين دبي والدوحة الخاصة بحضور منافسات كأس العالم المقبلة المقرر إقامتها في قطر، متاحة الآن للحجز على موقعها الإلكتروني.

وتوفر فلاي دبي رحلات يوم المباراة بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الوطنية الشريكة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، كما توفر لمشجعي كرة القدم خيارات سفر مريحة للحدث الضخم الذي سيقام في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وتوفر فلاي دبي طوال مدة البطولة، ما يصل إلى 30 رحلة ذهاب وعودة يومياً بين دبي والدوحة، مما يوفر أقصى قدر من الراحة للركاب عند اختيار رحلاتهم.

وتسمح هذه الرحلات لحاملي تذاكر المباريات بالتنقل بحرية من دبي، والاستمتاع بأجواء كرة قدم في الدوحة والعودة إلى دبي بنفس اليوم.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يسعدنا أن نتشارك مع الخطوط الجوية القطرية، وشركات الطيران الوطنية الشريكة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل السفر خلال البطولة التي تستضيفها قطر".

وتابع: "معاً سنقدم لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم الفرصة لتجربة كرم الضيافة والثقافة الغنية لمنطقتنا أثناء استكشافهم للبلدين، يشرفنا أن ندخل في هذه الشراكة التي ستمكن المزيد من الأشخاص السفر بين دبي والدوحة، للمشاركة في حبهم لكرة القدم حيث تقام البطولة لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط".

وتتوفر الرحلات ذهابا وإيابا ابتداء من 258 دولار على الدرجة السياحية، و998 دولار لدرجة الأعمال لضمان تجربة سفر سلسة، وتشمل هذه الأسعار حقيبة يد ووجبة خفيفة على متن الطائرة وخدمة التنقل المجانية بين المطار والملاعب في الدوحة.

ووجهت الشركة نصيحة للمسافرين باختيار الرحلة التي تصل إلى الدوحة قبل أربع ساعات على الأقل من موعد انطلاق المباراة، والتسجيل للحصول على بطاقة "هيا" الخاصة بهم (بطاقة المشجع)، قبل رحلتهم حيث سيكون ذلك مطلوباً للسفر لجميع رحلات يوم المباراة لدخول قطر.

وتعمل رحلات يوم المباراة من مطار آل مكتوم (دبي وورلد سنترال)، وتكون متاحة حصرياً لحاملي تذاكر المباراة، ويتم تشغيل هذه الرحلات بطائرات فلاي دبي من طراز بوينغ 737 ماكس مما يوفر للركاب راحة أكبر على متن الطائرة.

وأكدت الشركة أنه بالنسبة للمسافرين الذين لا يحملون تذاكر يوم المباراة، ستستمر رحلات فلاي دبي المجدولة بين مطار دبي الدولي ومطار حمد الدولي في العمل خلال هذه الفترة وفقاً لمواعيدها المعتادة.

المزيد من المعلومات حول رحلات يوم المباراة من فلاي دبي اليومية، متوفرة هنا:

https://www.flydubai.com/ar/plan/match-day-shuttle-flights-to-doha

يمكن حجز رحلات يوم المباراة، من خلال الرابط التالي:

https://www.flydubai.com/ar

المزيد من المعلومات عن بطاقة "هيا"، متوفرة هنا:

https://hayya.qatar2022.qa/ar/web/hayya

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