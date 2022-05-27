استعداداً للمونديال.. السعودية تواجه كرواتيا ودياً بالرياض

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن توصله إلى اتفاق نهائي مع نظيره السعودي من أجل إجراء مباراة ودية بين منتخبيهما، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، في 16 نوفمبر المقبل.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مواجهة كرواتيا ستُلعب في العاصمة السعودية الرياض كآخر مباريات فريق المدرب هيرفي رينارد التجريبية قبل انطلاق كاس العالم.

وتنطلق منافسات كأس العالم التي تستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبر حتى 22 ديسمبر نهاية العام الجاري.

فيما يبدأ المنتخب السعودي استعداداته لكأس العالم بخوض معسكر إعدادي بمدينة إليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو الحالي، وحتى 9 يونيو المقبل، وسيخوض خلالها مباراتين وديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

وستكون المباراة الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو المقبل، في حين ستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو.

ويقع الأخضر السعودي مع كل من الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا، ضمن المجموعة الثالثة للبطولة التي ستقام نهاية العام الجاري.

ويبدأ مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة نظيره الأرجنتيني في الـ22 من نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل.

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