فلاي دبي تنظم 30 رحلة يومياً بين دبي والدوحة خلال المونديال

المصدر: البيان

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أعلن غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي أن الشركة ستنظم 30 رحلة يومياً بين دبي والدوحة خلال فترة إقامة منافسات كأس العالم 2022.

ويخصص مطار دبي جناحا خاصا للجماهير بهدف تسهيل السفر إلى الدوحة لحضور مباريات المونديال التي ستقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأعلنت شركات الطيران الخليجية (القطرية والكويتية والسعودية والطيران العماني)، إقامة جسر جوي يومياً بين الدوحة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة المونديال، حيث سيكون هناك 30 رحلة بين قطر وجدة والرياض، خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب السعودي، و24 رحلة بين مسقط والدوحة خلال الدور الأول من منافسات كأس العالم.

ووقعت شركات الطيران خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس، اتفاقية تعاون حول نقل الجماهير إلى الدوحة لحضور مباريات المونديال.

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