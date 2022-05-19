مدرب أستراليا يستعد لمواجهة الإمارات بجولة أوروبية

المصدر: وام

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أرجأ جراهام أرنولد ، مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم ، إعلان قائمة منتخب بلاده استعداداً لمواجهة نظيره الأردني ودياً ، والمقرر لها أول يونيو المقبل، لحين الانتهاء من جولته الأوروبية، لتفقد أحوال اللاعبين الدوليين الأستراليين المحترفين في الأندية الأوروبية.

ويلتقى منتخب الإمارات نظيره الأسترالي ، على ملعب الريان القطري، في السابع من يونيو المقبل، بمباراة المحلق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي المؤهل بدوره لنهائيات كأس العالم 2022 .

ويخوض منتخب أستراليا مباراته الودية أمام نظيره الأردني في الدوحة في أول يونيو، استعدادا لمباراة الملحق، وهي المباراة التي يعول عليها أرنولد كثيراً في إعداد لاعبيه للمواجهة الحاسمة أمام منتخب الإمارات.

وبهدف اختيار التشكيلة الأفضل لمنتخب أستراليا، قرر أرنولد القيام بجولة أوروبية لمدة أسبوعين لمتابعة اللاعبين الدوليين الأستراليين في الأندية الأوربية، وتحديداً بالدوريات الخمس الكبرى "الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي" والوقوف على مدى جاهزيتهم للانضمام إلى تشكيلة المنتخب في الفترة المقبلة.

وأكد أرنولد ، في تصريحات نشرتها صحيفة "سوكروز" الرياضية ، رضاه عن مستوى لاعبيه الدوليين المحترفين في جميع أنحاء العالم وتحديداً في أوروبا، ما يمنحه حرية كبيرة في اختيار قائمة المنتخب لمواجهتي الأردن والإمارات.

وقال " نراقب مجموعة كبيرة من اللاعبين على مستوى العالم قبل اختيار التشكيلة النهائية. كان من دواعي سروري رؤية العديد من اللاعبين الأستراليين على أعلى مستوى من الجاهزية مع أنديتهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما يعطيني اعتقادا بأن العديد من لاعبينا سيصلون المعسكر وهم يتمتعون بمستويات عالية من اللياقة الفنية والبدنية والحماس المطلوب لهذه المرحلة المصيرية".

وأكد مدرب أستراليا أهمية مواجهة منتخب الأردن وديا في هذه المرحلة، وفائدة ذلك على أداء فريقه وقال " من دواعي سرورنا أننا تمكنا من الاتفاق على خوض مباراة الأردن في قطر، استعدادا لمباراة الملحق".

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