تعيين 6 حكمات لأول مرة في تاريخ كأس العالم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة الدولي «فيفا» اليوم، قوائم أسماء حكام المباريات المختارين لبطولة كأس العالم في قطر 2022، حيث تم اختيار 36 حكماً، و69 حكماً مساعداً، و24 حكم فيديو، بالتعاون مع الاتحادات القارية الست، وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في البطولات الدولية والمحلية في السنوات الماضية،وسيكون المونديال المقبل، أول نسخة في تاريخ كأس العالم، تضم 3 حكام من السيدات، و3 مساعدات، كما سيشارك الحكام المختارون في عدة ندوات في مدن أسونسيون ومدريد والدوحة، من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وسيتم تصويرها وإرسالها للموجهين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.

وقال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، بييرلويجي كولينا: الجودة هي أولى المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، واخترنا حكاماً من أعلى المستويات في التحكيم الدولي، وما نجح كأس العالم 2018، إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوى مماثل أو أفضل في مونديال قطر بعد بضعة أشهر، نريد العمل بحزم أكبر في الأشهر المقبلة مع من اخترنا من حكام، ورسالتنا واضحة جداً، وهي لا تتوقفوا عن بناء المجد، وواصلوا العمل الجاد واستعدوا جيداً لكأس العالم.

وقال كولينا: «نحن سعداء جداً بوجود الفرنسية ستيفاني فرابارت، والرواندية ساليما موكاسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا، جنباً إلى جنب مع المساعدات البرازيلية نويزا باك، والمكسيكية كارين دياز ميدينا، والأمريكية كاثرين نيسبيت في كأس العالم 2022».

وأضاف:هذه المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة، نؤكد بوضوح على أن كل ما يهمنا هو الجودة وأنا آمل أن يُنظر في المستقبل إلى وجود حكمات في مباريات النخبة لأهم منافسات الرجال على أنه أمر طبيعي، فمن حقهن التواجد في كأس العالم، لأنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عال جداً، وهذا هو أهم عامل بالنسبة لنا.

دعم

أكد مدير التحكيم في الاتحاد الدولي، ماسيمو بوساكا، أن حكام المباريات سيحصلون على دعم «فيفا» اللازم لأن استعدادهم أمر بالغ الأهمية، وقال: بفضل برنامج التتبع والدعم المبتكر، فإنه يمكن لموجهي حكام فيفا الإشراف على كل حكام المباريات بشكل وثيق ومكثف أكثر ممّا كان عليه الوضع في السنوات الماضية، وهذا ما يجعلنا نتوقع تحسناً أكبر في تحكيم مونديال 2022، كما ستتوفر برامج فردية مصممة خصيصاً لهؤلاء الحكام، خاصة فيما يتعلق بصحتهم ولياقتهم البدنية، وسنراقبهم بعناية خلال الأشهر القليلة القادمة، كما سنقدم لهم تقييماً نهائياً حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعهم في أفضل الظروف قبل انطلاق المونديال.

وأضاف بوساكا: تظل أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في الإعداد هي حماية اللاعبين وسمعة اللعبة والاتساق والتوحد، وقراءة اللعبة من منظور فني وتكتيكي وفهم عقليات اللاعبين والمنتخبات، وتم تطبيق تقنية الفيديو المساعد لأول مرة في كأس العالم بروسيا 2018، وها نحن بعد 4 سنوات، نرى فريقاً مكوّناً من 24 حكم فيديو في قطر في أهبة الاستعداد لتزويد زملائهم في الميدان بالدعم التكنولوجي اللازم، ونظراً للعدد المحدود جداً من اتحادات أعضاء الاتحاد الدولي الذين طبقوا تقنية الفيديو المساعد في ذلك الوقت، فإنه قد تم اختيار كل حكام الفيديو المساعدين في مونديال روسيا 2018 من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وحالياً سنرى حكام فيديو من آسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى والشمالية في كأس العالم 2022.

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