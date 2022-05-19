فرج عامر يثير الجدل من جديد بخصوص مباراة مصر والسنغال

المصدر: البيان

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أثار فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق، الجدل من جديد بخصوص ملف إعادة مباراة مصر والسنغال.

وكان منتخب السنغال تأهل إلى نهائيات كأس العالم على حساب منتخب مصر، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح في إياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك الكثير من الأشخاص تحاول إحباط اتحاد كرة القدم، وتؤكد أنه ليس هناك فائدة من الذهاب للمحكمة الرياضية، مما سيجعلني أنشر أدلة جديدة وخطيرة تدين اتحاد كرة القدم السنغالي ووزير الرياضة السنغالي".

وأضاف: "الأدلة تبين أن الأمر مرتب ومعد بتنسيق عالي جداً، مما يجعل لمصر الحق باحتساب المباراة لصالحها أو الإعادة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفض إعادة مباراة مصر والسنغال، واعتمد فوز أسود التيرانجا وتأهلهم لكأس العالم بصفة رسمية، مع توقيع غرامات مالية على الطرفين.

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