400 % زيادة في أسعار تذاكر السفر بين دبي والدوحة خلال المونديال

المصدر: دبي - عدنان الغربي- بشار باغ

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سجلت أسعار تذاكر الطيران بين دبي والدوحة ارتفاعات تتراوح بين 300 و400% خلال فترة كأس العالم - بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين - في ظل ارتفاع الطلب على 5 رحلات يومية فقط بين المدينتين.

وفي تصريحات لـ«البيان» أوضح محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الريس للسفريات» أن السعة المقعدية المتاحة بين دبي والدوحة لا تكفي حجم الطلب الذي يسجل نمواً كبيراً بشكل مضطرد، لافتاً إلى أن أسعار تذاكر الطيران ذهاباً وعودة خلال فترة كأس العالم تسجل ارتفاعات تتراوح بين 300 و400% في بعض الأيام.

وأشار الريس إلى أن زيادة الرحلات بين دبي والدوحة ستكون إيجابية في ظل الطلب المرتفع وستتيح فرص حضور المباريات أمام شرائح أوسع، موضحاً أن الأسعار الحالية ليست في متناول الجميع وبالتالي يترقب العديد من الراغبين في حضور المباريات أن تتراجع الأسعار على أمل زيادة الرحلات البينية، ولفت إلى أن مستويات حجوز المقاعد على الرحلات المجدولة خلال فترة كأس العالم لم تصل بعد إلى 100% ولا تزال هناك مقاعد شاغرة لكن بأسعار مرتفعة جداً.

من ناحية أخرى شهدت عملية بيع تذاكر مونديال قطر 2022 إقبالاً لافتاً في المرحلة الأولى التي امتدت بين 19 يناير و8 فبراير الماضيين والتي تم بيع فيها 800 ألف تذكرة، فيما سجلت المرحلة الثانية تقديم 23.5 مليون طلب للحصول على التذاكر، وهذه مؤشرات إيجابية عن الحضور الجماهيري القياسي الذي من الممكن أن تسجله النسخة الجديدة لنهائيات كأس العالم مقارنة بالنسخ السابقة، حيث حضر مونديال روسيا الأخير 3.031.768 شخصاً 64 مباراة وبلغ متوسط الحضور 47.371 شخصاً.

وقبل مونديال روسيا حققت أربع بطولات سابقة لكأس العالم حضوراً أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وكان الرقم القياسي للبطولة التي أقيمت بالولايات المتحدة في العام 1994، حيث حضرها أكثر من 3.59 ملايين.

وسيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإخطار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً بنتيجة طلباتهم في موعد أدناه 31 مايو الجاري، كما سيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر المخصصة.

الافتتاح

تتراوح أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية التي ستجمع المنتخب القطري بنظيره الإكوادوري في 21 نوفمبر المقبل بين 2250 ريالاً قطرياً (618 دولاراً أمريكياً) و1100 ريال قطري (302 دولار أمريكي) للفئة الثالثة في حين يبلغ سعر تذكرة الفئة الثانية 1600 ريال قطري (439 دولاراً أمريكياً).

وسجلت أسعار تذاكر الفئة الأرخص المعروضة للبيع دولياً لمشاهدة مباراة الافتتاح، ارتفاعاً بنسبة 37 بالمائة لتصل إلى 1100 ريال قطري (302 دولار أمريكي) مقارنة بـ220 دولاراً أمريكياً في نسخة روسيا.

كما شهدت أسعار الفئة الثانية لمباراة الافتتاح ارتفاعاً بنسبة 13 بالمائة، حيث قفزت من 390 دولاراً أمريكياً إلى 440 دولاراً (1600 ريال قطري) وسجلت أسعار تذاكر الفئة الأغلى المعروضة للبيع دولياً لمشاهدة مباراة الافتتاح ارتفاعاً بـ11% من 550 دولاراً أمريكياً في روسيا إلى 618 دولاراً أمريكياً (2250 ريالاً قطرياً).

النهائي

وبلغت قيمة أغلى التذاكر المعروضة للنهائي الذي يقام في 18 ديسمبر، على ملعب «لوسيل»، إلى 5850 ريالاً قطرياً ما يعادل 1606 دولارات أمريكية مقارنة بـ1100 دولار لنهائي مونديال روسيا 2018 الذي جمع فرنسا مع كرواتيا بزيادة قدرت بـ46 بالمائة، فيما وصل ثمن تذاكر الفئة الثانية لحضور النهائي إلى 3650 ريالاً قطرياً (1002 دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 41 بالمائة مقارنة مع 710 دولارات أمريكية لنهائي 2018.

وبلغت قيمة تذاكر الفئة الثالثة، وهي أرخص التذاكر المتاحة للمشجعين الأجانب، 2200 ريال قطري (604 دولارات أمريكية)، وهو سعر أعلى بمقدار الثلث مقارنة بالنسخة السابقة للمونديال التي وصل ثمنها إلى 455 دولاراً.

ووصل ثمن تذاكر النهائي للفئة الرابعة للسكان المحليين إلى 750 ريالاً قطرياً (206 دولارات) مقارنة بـ110 دولارات في روسيا.

أما تذاكر دور المجموعات فأسعارها أقل، إذ يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 800 ريال قطري (220 دولاراً أمريكياً تقريباً) في حين جاء سعر الفئة الثانية 600 ريال قطري (165 دولاراً أمريكياً) أما الفئة الثالثة فبلغ سعر تذكرتها 250 ريالاً قطرياً (68 دولاراً أمريكياً) ويعتبر ثمن هذه الفئة (الأخيرة) الأقل سعراً منذ نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا.

كما يمكن للمقيمين في قطر شراء تذاكر مقابل 40 ريالاً قطرياً (11 دولاراً أمريكياً)، وهو أرخص سعر بالنسبة للسكان المحليين منذ كأس العالم 1986 في المكسيك.

دور الـ16

يبدأ ثمن تذاكر دور الـ16 من 350 ريالاً قطرياً (96 دولاراً أمريكياً) للفئة الثالثة و750 ريالاً قطرياً (206 دولارات أمريكية) للفئة الثانية و1000 ريال قطري (275 دولاراً تقريباً) للفئة الأولى.

ربع النهائي

تبدأ أسعار تذاكر مباريات ربع النهائي من 750 ريالاً قطرياً (206 دولارات أمريكية) للفئة الثالثة و1050 ريالاً قطرياً (288 دولاراً أمريكياً) للفئة الثانية و1550 ريالاً قطرياً (426 دولاراً أمريكياً) للفئة الأولى.

نصف النهائي

تبدأ أسعار التذاكر في نصف النهائي من 1300 ريال قطري (357 دولاراً أمريكياً) للفئة الثالثة في حين تبلغ أسعار الفئة الثانية 2400 ريال قطري (659 دولاراً أمريكياً) و3480 ريالاً قطرياً (956 دولاراً أمريكياً) للفئة الأولى.

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