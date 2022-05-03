الاتحاد الجزائري يفجر مفاجأة حول قرار «فيفا» بشأن إعادة مباراة الكاميرون

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين، على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخاصة بمواجهة إياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي أقيمت بين الجزائر والكاميرون وانتهت بفوز الأخير وتأهله إلى المونديال.

وكان الاتحاد الدولي غرم اتحاد الجزائر 3000 فرنك سويسري، بسبب استخدام جماهير محاربي الصحراء للألعاب النارية خلال مواجهة الكاميرون، واعتمدت لجنة الانضباط نتيجة المباراة بفوز الكاميرون ورفضت طلب الجزائر بإعادة المباراة، على خلفية الأخطاء التحكيمية التي استند عليها الاتحاد الجزائري في شكواه.

جاء ذلك قبل أن يخرج عمارة شرف الدين، ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل في بيان رسمي عبر موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث قال: "الأخبار المتداولة تفيد بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد رفض طلب الاتحاد الجزائري وعاقبه بغرامة مالية، ولكن الحقيقة هي أن الخبر لا أساس له من الصحة".

وتابع: "العقوبة المالية بُلغنا بها منذ أكثر من أسبوع من طرف لجنة الانضباط، والمخالفة انضباطية تخص أحداثاً وقعت أثناء مقابلة الجزائر والكاميرون، نحن نعترف بهذه الأخطاء، ونتمنى ألا تتكرر ولا نرى مثل هذه التصرفات في ملاعبنا، ولكن الطلب الأساسي لم يُفصل فيه بعد، والملف لا يزال بين أيدي لجنة التحكيم".

واختتم تصريحاته، قائلاً:: "تم الخلط بين قرار مباراة مصر والسنغال وعقوبة الاتحاد الجزائري، وأنفي نفياً قاطعاً خبر رفض تظلم الجزائر، فهذا الجزء لا أساس له من الصحة".

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