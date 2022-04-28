فيفا يصدم المصريين ويعتمد نتيجة مباراة مصر والسنغال

المصدر: البيان

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أكد عضو بلجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن لجنة الانضباط اعتمدت نتيجة مباراة مصر والسنغال التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022.

ونقل موقع "صدى البلد" عن عضو لجنة انضباط الفيفا قوله إنه تم اعتماد نتيجة مباراة الإياب بين مصر والسنغال وتأهل أسود التيرانجا إلى كأس العالم 2022.

وأضاف، أن لجنة الانضباط استقرت أيضا على حرمان منتخب السنغال من جماهيره من 3 إلى 5 مباريات، مع توقيع عقوبة مالية على الاتحاد السنغالي، بسبب أحداث الشغب الجماهيري التي وقعت في لقاء الإياب.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طالب فيه بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم على حساب السنغال، بسبب أحداث الشغب التي وقعت قبل وأثناء وبعد لقاء العودة.



واستند اتحاد الكرة المصري في شكواه للفيفا، على محاولة شخص سنغالي الاعتداء على محمد صلاح قائد منتخب مصر داخل فندق الإقامة، وتعطيل الجانب السنغالي وصول حافلة المنتخب الوطني إلى ملعلب “ديامنياديو” الذي احتضن لقاء العودة، وعدم حصول منتخب مصر على الوقت الكافي للقيام بعملية الإحماء.

كما تضمنت الشكوى، تشويش الجماهير السنغالية على النشيد الوطني لمنتخب مصر قبل انطلاق المباراة ورفع لافتات عنصرية ضد محمد صلاح، وإلقاء زجاجات مياه على أرضية الملعب تسببت في سقوط محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة في الشوط الأول، وتسليط أشعة الليزر على وجوه منتخب مصر أثناء تنفيذ ركلات الترجيح للتأثير على تركيزهم مما تسبب في إهدار 3 ركلات من أصل 4، والاعتداء على محمد صلاح عقب نهاية المباراة.

خطوة تصعيدية محتملة



يذكر أن جمال علام رئيس اتحاد الكرة أكد في وقت سابق، أن مجلس الجبلاية سيصعد الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” حال رفض الفيفا الاحتجاج المقدم.



وتأهل منتخب السنغال إلى مونديال قطر 202، بعد الفوز على مصر بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بهدف لمثله.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022 عن تواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

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