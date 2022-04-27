ماني: مباراة القاهرة سبب عدوانية جماهير السنغال أمام مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف السنغالي ساديو ماني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، سر العدوانية التي أظهرتها الجماهير السنغالية ضد منتخب مصر، في مباراة إياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونشر الفلسطيني إبراهيم خضرة مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رفقة ساديو ماني، وكتب عليها: "‏مع النجم السنغالي الخلوق ساديو ماني الذي تحدث عن عدم رضاه عن سلوك جماهير منتخب بلاده ‎السنغال في مباراة ‎مصر".

وتابع: "ماني أشار الى إن جانباً منها جاء كردة فعل لما بدر من الجماهير المصرية في المباراة الأولى، مؤكداً على ضرورة تعزيز روح الأخوة، ولأن كرة القدم تجمع ولا تفرق".

وفشل المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق، في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى لنظيره الدولي يطالب خلالها بإعادة مباراة السنغال نظراً للمضايقات التي تعرضت لها بعثة منتخب مصر في داكار، والتي أثرت سلبياً على أداء الفراعنة، وذلك حسب تصريحات مسؤولي الاتحاد المصري.

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