مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون وإيقاف جاساما

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مصدر بالاتحاد الدولي لكرة القدم، أن لجنة الانضباط بالفيفا اعتمدت نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ونقل موقع صدى البلد المصري عن المصدر قوله إن لجنة الانضباط اعتمدت نيتجة مباراة الكاميرون والجزائر وتأهل الأسود غير المروضة إلى كأس العالم.

وأضاف المصدر، إن لجنة الانضباط قررت أيضا إيقاف الحكم الجامبي بكاري جاساما لمدة لن تتجاوز 6 أشهر، بسبب عدم العودة لتقنية الفيديو في بعض الحالات.

وأوضح المصدر، إن لجنة الانضباط قد تعلن “بنسبة كبيرة” عن قرارها الرسمي بشأن ملف إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قدم احتجاجا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، طالب فيه بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون، بسبب الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها بكاري جاساما في لقاء العودة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز