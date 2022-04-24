فرج عامر يصرّ على موقفه: مباراة مصر والسنغال ستعاد بنسبة 99٪؜

المصدر: البيان

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أصر المهندس فرج عامر الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي سموحة المصري، على موقفه بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال، مؤكداً أن المباراة ستتم إعادتها وسيتم تجميد مصطفي غربال ومعاقبة اتحاد السنغال.

وكتب فرج عامر عبر صفحته في فيسبوك "لدينا فرصة ذهبية لاستعادة حقنا المنهوب ما زلت أؤكد أن مباراة مصر والسنغال سوف تعاد من خلال المحكمة الرياضية بنسبة 99٪؜، ومصطفي غربال سوف يجمد واتحاد السنغال سوف يعاقب”.

وأضاف أن كل المؤشرات والمعطيات والدلائل والحق يؤكد ذلك، أهم ما في الموضوع إعداد ملف كامل واضح يقدم للمحكمة الرياضية ومحام متخصص ومنسترخصش، علما بأن أحكام لجنة الانضباط وحيثياتها هي أهم عناصر هذا الملف”.

واختتم "هذا الكلام ليس تدخلا في شؤون اتحاد كرة القدم بل تدعيم لجهودهم ودعم لحق مصر، وهذه المعلومات متداولة في الأوساط الرياضية الاوربية المتخصصة والمتعمقة في هذا الشأن، وليس بحثا عن أي وجاهة إعلامية".

وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة المصري السابق، قد أثار الجدل حول إعادة مباراة مصر والسنغال، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلاً: "خليكوا فاكرين أنا أول من قال إن مباراة السنغال ومصر سوف تعاد وفي قطر وبدون جمهور وبنسبة 99٪؜ بأكد هذا الخبر تاني".

وكان اتحاد الكرة المصري قد تقدم بشكوى رسمية إلى الفيفا وطالب إعادة مباراة الفراعنة أمام السنغال نظرا للأحداث التي شهدتها المباراة والتطاول على البعثة المصرية في داكار .

وتعرض منتخب مصر داخل الملعب وخارجه لمضايقات أثرت على اللاعبين والبعثة بالكامل، مما ترتب عليه مزيد من الخوف والقلق لدى اللاعبين الذين تأكدوا من عدم خروجهم سالمين من ملعب المباراة إذا فازوا باللقاء.

يذكر أن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق هاجم التحكيم الأفريقي عقب مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا

وكتب على صفحته فيسبوك: "متي ينتهي عبث التحكيم الافريقي، مباراة الرجاء والأهلي أمس في الدار البيضاء شهدت مهازل تحكيمية ضد الاهلي".

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