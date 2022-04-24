ميدو يحسم الجدل حول إعادة مباراة مصر والسنغال

المصدر: البيان

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تحدث الإعلامي والنجم المصري السابق أحمد حسام ميدو عن إمكانية إعادة مباراة مصر والسنغال، في جولة الحسم من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، مشددا على عدم وجود أي مؤشرات بشأن هذا الأمر وعدم التلاعب بمشاعر الجماهير.

وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «ما دونه فرج عامر رئيس سموحة السابق حول إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 غير مؤكد، والمهندس فرج عامر محسسني إنه قريب إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد ما كتب إن ماتش مصر والسنغال هيتعاد».

وواصل تصريحاته قائلا: «الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة، الماتش مش هيتعاد يا جماعة ولو في عقوبات هيكون تغريم السنغال بس، ومتدوش الناس أمل عن إعادة مباراة مصر والسنغال، والماتش مش هيتعاد، انسوا القصة دي».

ويستعين اتحاد الكرة المصري في الملف بآراء عدد من نجوم الكرة العالمية الذين تعاطفوا مع منتخب مصر، والنجم محمد صلاح قائد الفراعنة، بسبب تعرضه لأشعة الليزر بشكل مبالغ فيه للغاية ما أثر عليه أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، وكذلك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، ومن بين هؤلاء النجوم الذين تعاطفوا مع منتخب مصر وصلاح النجم توماس مولر قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.



وعلق توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا على الصورة التي نشرتها مجلة "سبورت إليستريتد" الأمريكية، وتوضح قيام جماهير السنغال بتوجيه أعداد كبيرة من الليزر في وجه محمد صلاح أثناء تسديدة ركله ترجيح بعد نهاية المباراة، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، : "يرجى اللعب النظيف أولاً".

على صعيد متصل، أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن قرار مجلس الإدارة سيكون التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية حال عدم توافق قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع شكوى مصر ضد السنغال بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة من تجاوزات الجماهير في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.



وأضاف العطار أن اتحاد الكرة لم يتلق خطابات رسمية من أي جهة بخصوص ملف مباراة مصر والسنغال، موضحا أن كل ما يثار مجرد تكهنات.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أنه على تواصل دائم مع لجنة الانضباط بـ"فيفا" لمعرفة موعد الاجتماع لاتخاذ القرار والفصل في الشكوى التي تقدم بها الجبلاية ضد السنغال، لافتا إلى أن حتى هذا اللحظة لم يبلغهم أحد بشيء.

وفي شأن آخر وجه أحمد حسام ميدو، رسالة إلى محمد النني المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي بعد مستواه المميز ضد مانشستر يونايتد، قائلا: «النني بطل وظهر بشكل مميز خلال مباراتي أرسنال الأخيرتين في الدوري الإنجليزي، وهذا يؤكد أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب كان يظلم النني، بطريقة لعب كيروش التي لم تحرر اللاعب».

واختتم تصريحاته قائلا: «أرتيتا فخور بالنني وضرب مثلا في الاحترافية رغم إنه كان يجلس بديلا في كثير من المباريات، ورغم كده كان بيتدرب كويس، والنني لو عايز توظفه صح لازم يبقى في 2 على الدايرة، وهو النني اللي يلاعبك الكورة دايما النني بيعرف يفضي نفسه».

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