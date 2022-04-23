اتحاد الكرة المصري يستعين بتوماس مولر في ملف إعادة لقاء السنغال

المصدر: البيان

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يكثف اتحاد الكرة المصري من جهوده للانتهاء من الملف الجديد الذى سيتم تقديمه للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، حال عدم صدور قرار من لجنة الانضباط بالفيفا بإعادة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



ويستعين اتحاد الكرة في الملف بآراء عدد من نجوم الكرة العالمية الذين تعاطفوا مع منتخب مصر، والنجم محمد صلاح قائد الفراعنة، بسبب تعرضه لأشعة الليزر بشكل مبالغ فيه للغاية ما أثر عليه أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، وكذلك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، ومن بين هؤلاء النجوم الذين تعاطفوا مع منتخب مصر وصلاح النجم توماس مولر قائد بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.



وعلق توماس مولر، مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا على الصورة التي نشرتها مجلة "سبورت إليستريتد" الأمريكية، وتوضح قيام جماهير السنغال بتوجيه أعداد كبيرة من الليزر في وجه محمد صلاح أثناء تسديدة ركله ترجيح بعد نهاية المباراة، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، : "يرجى اللعب النظيف أولاً".

على صعيد متصل، أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن قرار مجلس الإدارة سيكون التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية حال عدم توافق قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مع شكوى مصر ضد السنغال بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة من تجاوزات الجماهير في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.



وأضاف العطار أن اتحاد الكرة لم يتلق خطابات رسمية من أى جهة بخصوص ملف مباراة مصر والسنغال، موضحا أن كل ما يثار مجرد تكهنات.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة أنه على تواصل دائم مع لجنة الانضباط بـ"فيفا" لمعرفة موعد الاجتماع لاتخاذ القرار والفصل في الشكوى التي تقدم بها الجبلاية ضد السنغال، لافتا إلى أن حتى هذا اللحظة لم يبلغهم أحد بشىء.



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