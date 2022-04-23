فرج عامر يؤكد مجدداً إعادة مباراة مصر والسنغال ويرد على منتقديه

المصدر: البيان

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أكد فرج عامر رئيس سموحة المصري السابق، مجددا إعادة مباراة إياب تصفيات كأس العالم بين مصر والسنغال.

وكتب فرج عامر في منشور عبر فيس بوك أمس الجمعة :"أحب أن أضيف مباراة مصر والسنغال لن تعاد فقط بل ستكون فارقة في انضباط جميع مباريات المسابقات الإفريقية".

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» :«الناس اللي مش عاجبها إني أكدت أن مباراة السنغال ومصر حتتعاد، أنا مبتكلمش مجرد كلام ولا أخمن ولا أدعي، دة أراء خبراء دوليين في هذا الشأن أصحاب خبرات وتجارب ولهم باع كبير في كواليس الفيفا والمحكمة الرياضية، وأول معلومة وصلتني إن الاعلام الأوروبي خاصة البريطاني قالب الدنيا في هذا الخصوص واثبت تورط الاتحاد السنغالي في هذه الحريمة وأن هناك عمليات منظمة قامت بها شركات دفعت لها اتعاب من أجل فعل وترتيب كل هذا بل أنها قامت بتدريب حملة مدافع ليزر وليس مجرد أقلام ليزر واختارت اماكن تواجدهم في المدرجات، وهذه الشركات وزعت لافتات عدائية وعملت كل أعمال الترويع والإرهاب للاعبي المنتخب وتطاولت على الجماهير المصرية».

وأضاف رئيس نادي سموحة السابق :«باختصار عملية تم ترتيبها من الاتحاد السنغالي وثبت من أقوال المراقب الأمني أحداث كثيرة جدا كافية بإلغاء المباراة وإعادتها، فليس هناك تخمين أو تهيؤات وتمنوا الحق والعدل لمصر ليس إلا ذلك، والمحكة الرياضية سوف تحكم لصالح مصر100 %؜».

وكان فرج عامر قد أكد أن المباراة بين مصر والسنغال سيتم إعادتها وستقام في قطر، وهو ما جعل الكثيرون ينتقدون هذه التصريحات في ظل عدم وجود أي شيء يدل على أن الفيفا سيقرر إعادة المواجهة.

وقدم اتحاد الكرة المصري تقريرا مفصلا عما حدث في لقاء إياب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وطالب اتحاد الكرة بإعادة المباراة.

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