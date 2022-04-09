نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد حشيش نجم النادي الأهلي المصري السابق، أن مباراة منتخب مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم لن تعاد وكل ما يثار في هذا التوقيت مجرد مسكنات مش أكثر لتهدئة الجماهير.

وقال محمد حشيش خلال حواره مع المذيعة نجلاء حلمي في برنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة": "أن مسألة إعادة مباراة مصر والسنغال مستحيلة وحال صدور قرارات من الاتحاد الدولي ستكون غرامات على الاتحاد السنغالي وحرمان الجماهير من حضور المباريات المقبلة في السنغال، ولن يتم التطرق لإعادة المباراة في القرارات".

وعن بقاء أو رحيل كيروش، أضاف حشيش: "لابد من عقد جلسة من اتحاد الكرة مع كيروش لتحديد الأهداف المستقبلية المطلوب تنفيذها وتوضيح كل النقاط، والاستماع إلى كيروش والوصول لنقطة تفاهم لرسم خطة الطريق لتحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة من التأهل لأمم أفريقيا وتحقيقها والوصول إلى كأس العالم، وأنا مع استمراره لفترة كبيرة حتى نحقق ما نريد".

وأوضح محمد حشيش: "إخفاق الوصول لكأس العالم يتحمله التخبط الإداري في اتحاد الكرة في الفترة الماضية منذ استقالة اتحاد الكرة في 2019 وتعاقب على الاتحاد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، واللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، والاستقرار يحقق النجاح".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز