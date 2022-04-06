قبل كأس العالم 2022.. «فيفا» يدرس تعديل دقائق لعب المباريات

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس إمكانية تغيير قاعدة وقت اللعب الأصلي للمباريات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، المقرر انطلاقها 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022 بقطر.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، يهتم الاتحاد الدولي بإدخال قواعد جديدة، فيما يتعلق بوقت اللعب الأصلي للمباريات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وأكدت الصحيفة الإيطالية في تقريرها، أن وقت اللعب الخاص بالمباريات بات موضوعاً ساخناً في السنوات الأخيرة، حيث يشتكي البعض أن مجمل دقائق اللعب في المباريات يصل فقط إلى 60 دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن مرصد كرة القدم (CIES) والذي تم إجراؤه مؤخراً، أكد أن الكرة تلعب فقط بنسبة 60.2% في متوسط مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، لذلك يرغب "فيفا" في زيادة مقدار وقت اللعب الفعلي في المباريات قبل انطلاق كأس العالم، ولكن سيتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، خاصة أنه الهيئة التي تحكم قوانين اللعبة.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن المباريات في كأس العالم 2022 يمكن أن تحتوي على 10 دقائق على الأقل من الوقت الإضافي، من أجل حل هذه المشكلة.

وأكدت الصحيفة في نهاية تقريرها، أن هذا المقترح حصل على تأكيد مباشر من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو.

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