القرعة تزيد الطلب على تذاكر المونديال

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت أمس، المرحلة الثانية من قرعة مبيعات تذاكر كأس العالم 2022، عن طريق الموقع FIFA.com/‏tickets، وسط توقعات بارتفاع الطلب على تذاكر المونديال، بعد إجراء قرعة النهائيات في الأول من أبريل الجاري. وتستمر هذه المرحلة حتى 28 أبريل الجاري، ويتاح لأصحاب طلبات التذاكر لأول مرة، طلب تذاكر لما يصل إلى مباراتين في اليوم الواحد، في بداية مرحلة المجموعات، والتي ستتوفر وفق قواعد التوافق المعنية المتاحة على موقع بيع التذاكر.

ويعد بيع تذاكر مباراتين في اليوم الواحد، ميزة غير مسبوقة في كأس العالم، والسبب تقارب استادات نسخة 2022، وفترات التنقل القصيرة بين الملاعب الثمانية عالية الطراز. كما ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع منتجات التذاكر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز