ماهر جنينة : 4 حالات للمنشطات لدى المنتخبات الإفريقية المتأهلة للمونديال (فيديو)

المصدر: البيان

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فجر ماهر جنينة المحلل المصري، لقنوات اون تايم سبورت ، خلال حديثه مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب أون تايم، عبر قناة أون تايم سبورت، مفاجأة مدوية، قائلا : إن هناك حالات منشطات إيجابية بين الفرق الإفريقية التي تأهلت إلى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وأوضح ماهر جنينه في حواره مع سيف زاهر: "الآن على طاولة الفيفا هناك 4 حالات منشطات بين الخمس منتخبات الافريقية التي تأهلت للمونديال".

وأضاف: "من الوارد أن يكون هناك أحداث كثيرة في الفترة المقبلة بعد أن يقوم الفيفا بدراسة هذه الحالات".

وأكمل: "القانون يقول أن عينة المنشطات لو كانت إيجابية نتيجة المباراة لا تُحتسب".

وأردف: "ما علمته أن الاتحاد الدولي يُناقش الآن 4 حالات منشطات ظهرت بعد مباريات تصفيات كأس العالم".

جدير بالذكر أن الخمس منتخبات الإفريقية التي تأهلت للمونديال هي السنغال وغانا والكاميرون والمغرب وتونس.

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