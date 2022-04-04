بسبب إنفانتينو.. صدمة للجماهير الجزائرية بشأن إعادة مباراة الكاميرون

المصدر: البيان

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تُمني الجماهير الجزائرية نفسها بإعادة مباراة منتخبها ضد الكاميرون في إياب الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ولكن يبدو أن هذه الأحلام ستتبخر حالها حال الجماهير المصرية التي أصيبت بخيبة أمل بشأن إعادة مباراة السنغال في إياب نفس الجولة، وذلك بعد تأكيدات مسؤولي اتحاد الكرة المصري بأنهم فعلوا كل ما بوسعهم في هذا الشأن، ولا يرغبون في خداع الجماهير.

وكان منتخب الجزائر تعرض لخسارة درامية بنتيجة 1/2 على ملعبه مصطفى تشاكر الذي يقع في ولاية البليدة، حيث جاء الهدف الثاني للكاميرون في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليفشل "الخُضر" في التأهل لنهائيات مونديال قطر 2022.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطلب لنظيره الدولي لإعادة المباراة، معللاً بأن أخطاء الحكم الجامبي باكاري جاساما الذي أدار مباراة الخُضر أمام الكاميرون، تسببت في خسارة محاربي الصحراء.

ومن جانبه علق الصحفي الفرنسي الشهير رومان مولينا، الذي يعتبر من أبرز الصحفيين الذين صنعوا الحدث خلال الآونة الأخيرة، على موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، حيث قال: "إعادة مباراة الجزائر والكاميرون مستحيل، "فيفا" لا يفكر في دراسة هذه القضية من الأساس".

وأكمل مولينا في تصريحاته لقناة "بربر تي في" الجزائرية، قائلاً: "الاتحاد الدولي يرفض بشكل قاطع التحقيق في أي قضايا فساد حالياً، خاصة أن هذا الأمر سيُحدث ثورة كبيرة في عالم كرة القدم، وهو ما لا يريده الاتحاد الدولي في ظل اقتراب موعد المونديال".

وأكمل مولينا قائلاً: "إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي يعلم بوجود تجاوزات كثيرة، ولكنه لا يريد فتح أي منها حالياً، على الرغم من أنه سيكون سعيداً لو نجح في ضرب صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بسبب معارضته لرئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، ولكنه لا يريد أزمات حالياً".

وأتم مولينا تصريحاته قائلاً: "لو يُقدم الجزائريون أدلة قوية ضد الحكم الجامبي، فإن فيفا من الممكن أن يتحرك، ولكن لا أعتقد بأن الاتحاد الجزائري يمتلك أدلة ضد باكاري جاساما، وفيفا لن يفتح التحقيق في قضايا فساد إلا بوجود دلائل قوية".

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