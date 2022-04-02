الرقم 6 يجمع 3 فرسان عرب في المونديال

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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يعد الرقم 6 عاملاً مشتركاً بين منتخبات السعودية والمغرب وتونس، المشاركة في مونديال 2022 وهو عدد مشاركات كل منها في كأس العالم، وكان المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية التي حجزت مقعداً في مونديال قطر، وسبق له المشاركة في خمس نسخ لكأس العالم في أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018، وخلال تلك المشاركات لعب الأخضر السعودي 16 مباراة حقق الفوز في ثلاث منها وتعادل في اثنتين وخسر 11 مباراة، وكان أفضل إنجاز له هو التأهل إلى دور الـ16 في نسخة العام 1994 التي أقيمت في ضيافة الولايات المتحدة.

المغرب

وكان الصعود إلى دور الـ 16 في المونديال، هو نفس الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي من قبل، وكان ذلك في نسخة العام 1986 التي أقيمت في ضيافة المكسيك، وستكون مشاركة المنتخب المغربي في مونديال 2022 هي السادسة له في النهائيات، بعد خمس مشاركات سابقة في نسخ أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018، وخلالها لعب 16 مباراة فاز في اثنتين وتعادل في خمس وخسر تسع مباريات.

تونس

أما المنتخب التونسي الذي يشارك للمرة السادسة أيضاً وسبق له اللعب في نسخ 1978 و1998 و2002 و2006، و2018، ورغم عدم تخطيه دور المجموعات في جميع مشاركاته المونديالية، إلا أنه كان أول منتخب عربي يحقق الفوز في البطولة، عندما تغلب على منتخب المكسيك بنتيجة (3-1) في نسخة العام 1978، وكان ذلك سبباً في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحجز مقعدين لمنتخبات قارة أفريقيا بدلاً من مقعد واحد، كما اختار «فيفا» هدفاً للمنتخب التونسي من ضمن الأجمل في العالم، وهو الهدف الذي أحرزه مهدي النفطي في مرمى بتسوانا في نسخة العام 2006 من المونديال، ولعب منتخب تونس 15 مباراة مونديالية فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أربع وخسر تسع مواجهات.

قرعة

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم عن منافسات صعبة للمنتخبات العربية ووقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى مع منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا، وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا، والمنتخب التونسي بالمجموعة الرابعة مع منتخبات فرنسا والدنمارك، ومنتخب آخر من الملحق، وجاء المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، رفقة منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

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