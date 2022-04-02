بدلاً من قطر والإكوادور..هولندا والسنغال تقصان شريط افتتاح المونديال

المصدر: وكالات

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سيفتتح مونديال 2022 بمباراة السنغال وهولندا في 21 نوفمبر المقبل، بدلا من قطر المضيفة مع الإكوادور، بحسب ما كشف "الفيفا" في البرنامج الكامل للنهائيات، إثر سحب القرعة أمس في الدوحة.

وتضم المباراة الافتتاحية عادة منتخب الدولة المضيفة، لكن يبدو أن الحال قد اختلف في قطر.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدول المباريات الرسمي صباح اليوم السبت، ويشير الجدول إلى أن المنتخبين الآخرين في المجموعة الأولى الهولندي والسنغالي سيلعبان أول مباراة في البطولة الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت جرينتش)

وبعد ذلك تفتتح مباريات المجموعة بمباراة المنتخب الإنجليزي مع نظيره الإيراني في 1300 بتوقيت جرينتش قبل أن يلعب المنتخب القطري مع الإكوادر في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش في المباراة الرسمية الافتتاحية، والتي سيسبقها حفل افتتاحي قصير للبطولة.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة الثاني في اليوم الافتتاحي حيث ستقام المباراة بين أمريكا والفائز من أوكرانيا أو اسكتلندا أو ويلز، في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل حيث أن وقت مونديال قطر أقصر بنسبة بسيطة من النسخ الأخرى، حيث ستقام أربع مباريات من مجموعتين يوميا، لينتهي دور المجموعات في 12 يوما بدلا من 15 يوما في النسخ السابقة.

للمرة الأولى، فإن جدول المباريات لم يتم وضعه قبل القرعة، ولكن تم وضعه بعدها، من أجل التوصل إلى أفضل مواعيد لانطلاق المباريات لكي يتمكن من متابعتها مشجعو المنتخبات في بلادهم ، ووسائل الإعلام والجمهور العالمي.

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