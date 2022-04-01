"لعيب" ينضم لقائمة تمائم كأس العالم

المصدر: البيان

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كشف منظمو بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر اليوم الجمعة رسميا عن تميمة البطولة وتحمل اسم "لعيب".

وانضم "لعيب" بذلك إلى قائمة تمائم بطولات كأس العالم وقد جرى استعراضه عبر عرض كارتوني عالي الجودة في افتتاح حفل قرعة المونديال الذي يحتضنه حاليا مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويقام المونديال في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ولطالما كان سحب القرعة محطة رئيسة في كأس العالم لأنها ترسم معالم المنافسات بين مختلف المنتخبات وتكون بمثابة خارطة الطريق إليها في النهائيات.

وسيشارك في النهائيات 32 منتخباً عرفت هوية 29 منها حتى الآن وتبقى ثلاث مباريات في ملاحق مختلفة تجمع الأولى بين البيرو خامس أمريكا الجنوبية وخامس أسيا (الإمارات أو أستراليا)، وبين نيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا وكوستاريكا خامس منطقة كونكاكاف (أمريكا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي)، بالإضافة إلى الملحق الأوروبي حيث تنتظر ويلز التي تخطت النمسا قبل أيام الفائز من مواجهة اسكتلندا وأوكرانيا على أن تقام جميع هذه المباريات في يونيو المقبل.

تفاصيل القرعة

كانت لجنة تنظيم منافسات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وافقت على تفاصيل أوعية سحب قرعة المنتخبات المشاركة.

وسيعتمد الاتحاد الدولي على تصنيفه العالمي الصادر الخميس، ويشارك في النهائيات 4.5 منتخبات من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقاً دولياً)، 5 من إفريقيا، 3.5 من كونكاكاف، 4.5 من أميركا الجنوبية، 0.5 من أوقيانوسيا، 13 من أوروبا وقطر الدولة المضيفة.

وضمن 29 منتخبا تأهلها إلى النهائيات وهي:

- آسيا: قطر (الدولة المضيفة) وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية

- أمريكا الجنوبية: البرازيل والأرجنتين والإكوادور والأوروغواي

- أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا

أفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون

كونكاكاف: كندا والولايات المتحدة والمكسيك

وتشير إجراءات سحب القرعة إلى توزيع 28 منتخباً متأهلاً وفقاً لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (1 لـ 4) بناءً على التصنيف العالمي.

وسيكون منتخب قطر في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلاً للدولة المضيفة.

وسيجري وضع المنتخبات التي تحتل المراكز من 8 لـ 15 في التصنيف في الوعاء رقم 2، والفرق التي تحتل المراكز من 16 لـ 23 في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 لـ 28 إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من الملحقين الدوليين الحاسمين (آسيا - أمريكا الجنوبية/ كونكاكاف-أوقيانوسيا)، زائد المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي.

وسيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخباً، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.

وعلى الرغم من أن القرعة النهائية ستحدد المجموعات، إلا أن جدول المباريات النهائي سيتم تأكيده بعد توزيع المباريات على الاستادات، وتحديد أوقات المباريات لكل يوم من أيام المنافسات.

ويشارك في عملية سحب القرعة قائدا البرازيل والمانيا كافو ولوثار ماتيوس الفائزين بكأس العالم 2002 و1990 تواليا، بالإضافة إلى نجوم آخرين أمثال علي دائي (إيران)، جاي جاي اوكوتشا (نيجيريا)، رابح ماجر (الجزائر)، تيم كايهل (أستراليا) وعادل مال الله (قطر).

غياب ايطاليا

وسيكون المنتخب الايطالي الغائب الأكبر عن هذه النهائيات وذلك للمرة الثانية تواليا، بعد سقوطه المدوي على أرضه أمام مقدونيا الشمالية في الملحق. وكان الاتزوري غاب أيضا عن مونديال روسيا وحدث ذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وتوج المنتخب الإيطالي بطلا لكأس أوروبا الصيف الماضي بعد صيام دام 53 عاما، لكن مستواه تراجع في الأشهر الاخيرة وفشل في حسم أمره في مجموعته حيث كان المركز الأول من نصيب سويسرا.

كما يغيب منتخبان عربيان بارزان هما المصري ونجمه محمد صلاح بعد خروجه بركلات الترجيح أمام السنغال في سيناريو مماثل لنهائي كأس الأمم الأفريقية في فبراير الماضي، والجزائر بطل أفريقيا عام 2019 بعد خروجه الدراماتيكي على أرضه أمام الكاميرون بالخسارة 1-2 في الثواني الأخيرة من الوقت الممدد في الملحق.

يذكر أن النسخة الحالية هي الأخيرة التي تضم 32 منتخبا، لأن العدد سيترفع إلى 48 منتخبا في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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