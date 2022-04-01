مكافأة بطل كأس العالم 50 مليون دولار

المصدر: دبي- العوضي النمر

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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمة المكافآت المالية التي تحصل عليها المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، حيث ينال صاحب المركز الأول وبطل العالم على جائزة قدرها 50 مليون دولار، فيما يحصد صاحب المركز الثاني في البطولة على مبلغ يصل قدره إلى 40 مليون دولار، في حين يحصل صاحب المركز الثالث على 30 مليون دولار، وسيحصل صاحب المركز الرابع في المسابقة على 25 مليون دولار.

وتحظى بطولة كأس العالم بشعبية كبيرة ليس بثقلها الرياضي، بل المالي أيضاً، حيث تستفيد المنتخبات من جوائز مالية سخية.

وتقدر القيمة الإجمالية لجوائز كأس العالم 2022 بنحو 700 مليون دولار، بزيادة بنسبة 80% مقارنة بالقيمة الإجمالية للجوائز المالية التي كانت مخصصة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وتبلغ المكافأة المالية للتأهل إلى كأس العالم 2022، مليوني دولار، وستحصل المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 32 على 10 ملايين دولار إضافية، والمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 على 12 مليون دولار إضافية، في حين تبلغ قيمة جائزة الوصول إلى ربع النهائي 18 مليون دولار.

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