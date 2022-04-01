«هيّا هيّا.. نحن أفضل معاً» الأغنية الرسمية لمونديال 2022

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يؤدي الثلاثي ترينيداد كاردونا ودافيدو وعائشة في أغنية «هيّا هيّا.. نحن أفضل معاً»، الأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر 2022.

ويعتمد المقطع الذي يضم ترينيداد كاردونا ودافيدو وعائشة، على مؤثرات وموسيقى الريغي، وسيلعب دوراً أساسياً في القرعة النهائية للبطولة الليلة.

ويواصل الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، جهوده في استراتيجية «أصوات فيفا»، والتي أعلن عنها بداية عام 2021، ومن خلالها يتم التواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم، من خلال المشاعر المشتركة بين كرة القدم والموسيقى.

وتهدف استراتيجية الترفيه هذه لخلق روابط مبتكرة وهادفة بين عشاق كرة القدم، وعشاق الموسيقى، واللاعبين والفنانين، وبين اللعبة في حد ذاتها، والأغاني التي يشترك الجميع في عشقها.

والمقطع الموسيقي متاح على عدة منصات، وتم عرض الفيديو الرسمي له لأول مرة على قناة «فيفا» على «يوتيوب»، ويجسد من خلاله الثلاثي الرائع، والذي يضم النجم ترينيداد كاردونا، وأفروبيتس دافيدو، وعائشة، روح كأس العالم، واستراتيجية فيفا، من خلال جمع الإلهام من مختلف مناطق العالم.

توحيد العالم

وقالت مديرة الشؤون التجارية في فيفا، كاي ماداتي: «ترمز هذه الأغنية التي تجمع بين صوت أمريكي، وآخر إفريقي، وثالث من الشرق الأوسط، إلى قدرة الموسيقى وكرة القدم على توحيد العالم».

وأضافت: «كجزء من استراتيجية فيفا المحدثة للموسيقى، ستساهم الموسيقى التصويرية متعددة الأغاني، في تقريب المشجعين المتحمسين من روح كأس العالم بطريقة لم يسبق لها مثيل».

ويُسدل ستار المقطع الموسيقي أمام مشجعي كرة القدم هذه الليلة، عند حضورهم من جميع أنحاء العالم لمتابعة السحب المرتقب في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

وتعتبر هذه الأغنية، الأولى من مجموعة مختارة من الموسيقى التصويرية التي ستصل إلى موجات الأثير في القادم من الأشهر، حين ستتصاعد الإثارة قُبيل انطلاق كأس العالم في 21 نوفمبر 2022.

وستكون المرة الأولى التي تضم فيها الموسيقى التصويرية للبطولة، عدة أغان لفنانين عالميين بمقاطع موسيقية متنوعة ستغزو العالم، وتصنع بهجة متعددة الثقافات بأتم معنى الكلمة.

وستعرض قناة «كأس العالم» على «التيك توك»، والتي أطلقها فيفا مؤخراً، لحظات مميزة عن القرعة النهائية مصحوبة بالأغنية الجديدة، كما سيتم عرض الفيديو الرسمي للمقطع على قناة «فيفا» على «يوتيوب».

وعلق ترينيداد كاردونا مغني البوب المولود في ولاية أريزونا، والمشهور على الساحة العالمية منذ سنة 2017 بأغنيته الشهيرة «Jennifer» وبعدها بأغنية «Dinero»، على أغنية المونديال، قائلاً: «منحتني الأغنية مزاجاً جميلاً منذ الوهلة الأولى التي سمعتها فيها».

وأضاف: «الأغنية مبهجة، ومحفل يجسد كل ما يمثله كأس العالم، حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم معًا، وأحببت هذه الرسالة من قلبي».

أما دافيدو، فأصبح عام 2019، أول فنان أفريقي منفرد تُباع كل تذاكر حفلته الموسيقية بواحدة من أكبر قاعات الحفلات بأوروبا، وعبّر عن رسالة أغنية المونديال، قائلا: «زرت عدة بلدان، وكلما سافرت أكثر، أدركت أننا جميعاً شخص واحد، وشعب واحد، وعالم واحد».

وأضاف: «سارعت إلى هذه المبادرة بعد أن علمت بها، حتى أصبح جزءاً من هذا الحدث الذي يجمع العالم بأسره، وجزءاً من هذه الأغنية، والتي دخلت قلبي مباشرة».

وقاد دافيدو الذي ترعرع في نيجيريا ثورة أفروبيتس في جميع أنحاء العالم بأغان ساحرة مثل أغنيتي «Fall and If»، و«A Better Time» في ألبومه الأخير.

شرف

فيما ركزت الفنانة القطرية عائشة، على ارتباطها الشخصي بالأغنية، قائلة: «يسعدني ويشرفني أن أعيش في هذه الأوقات المثيرة لأشهد ولأكون جزءاً من هذا الإنجاز الكبير لبلدي».

وأضاف: «طالتني رسالة الوحدة والبهجة التي تدعو إليها الأغنية، إذ كانت البهجة حاضرة معنا طيلة رحلة إنتاج هذه المقطوعة الرائعة، وتحقق حلم القرعة النهائية لكأس العالم، وما أجمل يكون المرء جزءاً منه بهذه الأغنية الهادفة».

وتعتبر عائشة أحد أشهر المطربات القطريات، وقدمت عروضاً مهمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عرضها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفي الافتتاح الكبير الدوحة فستيفال سيتي.

وأصبحت أغنية «هيّا هيّا.. نحن أفضل معاً»، والتي أخرجتها تسجيلات Def Jam وأنتجتها شركة RedOne، منتشرة الآن في كل مكان، ويمكنك سماعها في قرعة الليلة حيث يكون أول ظهور علني للأغنية.

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