شوبير يفجر مفاجأة حول إعادة مباراة مصر والسنغال

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة عن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال، مرة أخرى، بعد الأحداث التي شهدها المباراة، وتعرض البعثة المصرية للسباب والإرهاب، مشيراً إلى انه من المستحيل إعادة اللقاء.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: إعادة المباراة أمر صعب للغاية وقد يقترب من المستحيل، تقرير حكم اللقاء، وتقرير مراقبي المباراة وهم أكثر من مراقب، هو من سيحسم المسألة.

وأضاف «شوبير»: إذا تم تدوين أن منتخب مصر لعب في السنغال، في جو من الإرهاب الشديد، سيكون الأقرب صدور عقوبات ضد منتخب السنغال باللعب مباريات دون جمهور، وهو أمر لن يعود بالاستفادة على منتخب مصر.

وأوضح نجم الأهلي السابق: الأمور للأسف الشديد لن تصل إلى إعادة المباراة وهذه هي حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال، لا بد وأن نكون واقعيين، ولا نعطي أملاً في هذا الأمر المباراة انتهت والسنغال في كأس العالم.

وعن استقالة وائل جمعة قال أحمد شوبير: أرى أن وائل جمعة أدى ما عليه خلال فترة تواجده بمنصبه وأوجه له التحية، ولكن استقالة مدير المنتخب لا تعمل هزة مثل رحيل المدير الفني، وهو الأمر الذي لم يتحدد حتى الآن ولم يحسمه اتحاد الكرة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين، وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق.

وأقدمت الجماهير على إرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم في أثناء عملية الإحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء؛ مما تسبب في تهشم زجاجها، وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز