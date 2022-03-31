المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

المصدر: أ ف ب

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في ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

الدولة المضيفة: قطر (آسيا)

أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.

آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية.

كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا، المكسيك، الولايات المتحدة.

أفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون.

* الملاحق على البطاقات الثلاث المتبقية (يونيو):

- ملحق أوروبي

ويلز - اسكتلندا/أوكرانيا

- ملحق دولي

البيرو - أستراليا/الإمارات

نيوزيلندا - كوستاريكا

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