المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022
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في ما يلي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم:
الدولة المضيفة: قطر (آسيا)
أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا.
أمريكا الجنوبية: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور، الأوروغواي.
آسيا: إيران، كوريا الجنوبية، اليابان، السعودية.
كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي): كندا، المكسيك، الولايات المتحدة.
أفريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون.
* الملاحق على البطاقات الثلاث المتبقية (يونيو):
- ملحق أوروبي
ويلز - اسكتلندا/أوكرانيا
- ملحق دولي
البيرو - أستراليا/الإمارات
نيوزيلندا - كوستاريكا